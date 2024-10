Netflix vous propose de partager des extraits vidéo de votre programme préféré !

Netflix

Grands amateurs de Netflix, vous adorez binge watcher vos séries favorites ou vos regarder vos films préférés en boucle. Vous connaissez d’ailleurs tous les codes nécessaires pour trouver les catégories cachées.

Il faut dire que depuis son arrivée en septembre 2014, la plateforme de streaming en SVOD (payant à abonnement) a su gagner le cœur du public et, malgré l’arrivée de concurrents de plus en plus nombreux (Amazon Prime Vidéo, Disney+, Max, Paramount+, Apple TV, etc.), elle reste dans le top des plateformes de streaming en France.

Il faut dire que la plateforme au N rouge propose des contenus originaux de qualité, tournés spécialement pour la plateforme et non disponibles ailleurs (Stranger Things, Mercredi, Avatar, etc.). Elle propose aussi d’autres titres sous licence.

Qu’est-ce que Moments, la nouvelle fonctionnalité proposée par Netflix ?

L’idée derrière Moments est de vous permettre de partager avec d’autres personnes, qui ne sont pas avec vous lors de votre visionnage, un extrait de la vidéo (film, série ou documentaire) que vous êtes en train de regarder. Parce que lorsque vous regardez un épisode de série ou un film, il y a toujours un moment qui vous parle davantage qu’un autre, une scène que vous souhaiteriez partager.

Netflix a décidé de rendre cela possible, d’une certaine manière. Dans un premier temps, sachez que Moments n’est pour le moment disponible que pour les utilisateurs sous iOS (une version Android est en cours de développement).

Dans un deuxième temps, il ne s’agit pas vraiment de partager un clip vidéo, mais un lien direct vers la scène spécifiée à regarder directement sur Netflix. Moments crée un point de repère dans la vidéo selon les moments que vous avez indiqués. Le partage n’est étonnamment possible que sur Facebook et Instagram. L’intérêt pour Netflix de proposer ce système est d’essayer d’attirer de nouveaux abonnés, bien entendu.

Dans un troisième temps, sachez que vous ne pourrez pas créer de Moment pour une scène violente ou à caractère explicite, ni pour un énorme Spoiler. De plus vous devez disposer d’un abonnement Standard sans Pub ou Premium pour utiliser Moments.

Pour partager un moment, il vous suffit d’afficher les repères de lecture pendant que vous regardez la vidéo. En bas de l’écran, là où vous pouvez régler la vitesse, l’audio et les sous-titres, etc, vous verrez apparaître un nouveau bouton appelé Moments. Il suffit alors de créer la séquence vidéo en indiquant le début et la fin.

Mais l’intérêt majeur de Moments pour les utilisateurs Netflix, c’est qu’ils peuvent y accéder quand bon leur semble depuis l’onglet Mon Netflix où tous les extraits seront disponibles afin d’être revus à l’infini. Pouvoir revoir quand vous le voulez vos moments préférés, ça vous dit ?