Netflix, Disney+, Prime Video : la flambée des prix provoque une vague de désabonnements

Les plateformes de streaming vidéo, comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, sont de plus en plus chères et de moins en moins populaires. Face à la concurrence et à la saturation du marché, elles peinent à fidéliser leurs abonnés, qui se tournent vers d’autres modes de consommation.

Les plateformes de SVOD en perte de vitesse © Shuttershock

Les plateformes de streaming vidéo sont devenues incontournables pour les amateurs de films et de séries. Mais elles sont aussi de plus en plus chères, ce qui provoque la colère et la lassitude des abonnés. Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+ ont augmenté leurs tarifs ces derniers mois, au point de faire fuir une partie de leur clientèle.

Tous les services de SVOD ont augmenté leurs tarifs

Netflix, le leader du marché, a supprimé son offre Essentielle à 10,99 euros par mois pour les nouveaux abonnés, qui doivent désormais payer 13,99 euros par mois pour accéder au service sans publicités. Même constat chez Disney+, qui a augmenté ses prix, ainsi que chez Apple TV+.

Prime Video, le concurrent d’Amazon, devrait quant à lui introduire des publicités dans ses programmes dès le printemps 2024. Ces hausses de prix s’expliquent par les coûts de production et de diffusion des contenus, mais aussi par la volonté de rentabiliser les investissements dans les nouvelles technologies, comme le jeu vidéo pour Netflix.

Certaines séries sortent du lot, mais ça ne suffit pas © Disney

En réponse, les abonnés quittent le navire

Face à ces augmentations, les consommateurs sont mécontents et cherchent à réduire leurs dépenses dans le streaming vidéo. Selon une étude de CivicScience, 33 % des Américains ont diminué ou envisagé de diminuer leurs abonnements aux plateformes de streaming entre septembre et octobre 2023. Parmi eux, 39 % ont menacé de quitter Netflix si le prix augmentait.

Selon une autre étude d’Antenna, 25 % des abonnés américains aux principales plateformes de streaming ont résilié au moins trois d’entre elles ces deux dernières années, contre 15 % en 2021.

Une rude concurrence sur le marché de la SVOD

Certains abonnés optent pour des formules moins chères, quitte à accepter une qualité moindre ou des interruptions publicitaires. Malgré la répression des différents ayants-droits, certains se tournent vers le téléchargement illégal, qui connaît un regain d’activité depuis la multiplication des offres de streaming.

D’autres encore reviennent vers les plateformes de streaming après une période d’absence, attirés par les nouveautés ou les promotions. Selon Antenna, 25 % des abonnés ayant annulé une formule premium reviennent dans les quatre mois, 33 % dans les sept mois et 50 % dans les deux ans.

Netflix n’est plus la seule plateforme du marché

Mais les plateformes de streaming doivent aussi faire face à la concurrence accrue et à la saturation du marché. En plus des géants comme Netflix, Amazon, Disney ou Apple, de nouveaux acteurs émergent, comme HBO Max, Paramount+, Peacock, etc. Chacun essaie de se différencier en proposant des contenus exclusifs, originaux ou locaux.

Pendant ce temps, les consommateurs ne peuvent pas tout regarder, ni tout payer. Ils doivent donc faire des choix, en fonction de leurs goûts, de leurs besoins et de leur budget.

Le streaming vidéo est donc confronté à un défi de taille : fidéliser ses abonnés tout en restant rentable. Pour cela, il doit proposer des contenus de qualité, adaptés aux attentes du public, et des tarifs raisonnables, en phase avec le pouvoir d’achat des consommateurs. Sinon, il risque de perdre des parts de marché au profit d’autres modes de consommation, comme le cinéma, le piratage, la télévision, etc.

Source chiffres : Wall Street Journal