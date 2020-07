Neuralink : Elon Musk fera bientôt le point sur les progrès réalisés

« Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les », a-t-il tweeté, disant que c’est la « déclaration de mission » de Neuralink. Il se pourrait qu’Elon Musk annonce fin août une avancée conséquente dans son projet de connecter humains et machines.

La dernière manifestation de Neuralink a eu lieu il y a un an à San Francisco. La société n’avait encore rien de semblable à un produit, mais elle a fait part de ses progrès dans l’insertion d’électrodes dans les cerveaux de singes et d’humains.

Il est important de noter que le compte Twitter officiel de l’entreprise n’a pas du tout tweeté depuis cet événement. Il se pourrait bien que la société américaine nous réserve quelques surprises après ce long silence.

Neuralink devrait à terme permettre par exemple de télécharger des informations comme de nouvelles langues étrangères directement dans son cerveau et ainsi acquérir instantanément de nouvelles connaissances. Dans une interview, Elon Musk évoquait également la disparition de la langue humaine car nous pourrions communiquer plus rapidement et de manière plus précise en s’envoyant des informations par la pensée.

Neuralink, qui a été fondée en 2017, a pour mission de créer « des interfaces cerveau-machine à ultra-haute bande passante pour connecter les humains et les ordinateurs », bien que cela ne se produira évidemment pas dans un avenir très proche.

L’idée est de créer d’abord un implant qui pourrait aider les personnes souffrant de certaines lésions cérébrales, comme un accident vasculaire cérébral ou une lésion cancéreuse, puis de faire évoluer la technologie afin qu’elle puisse être utilisée par des personnes non handicapées.

M. Musk lui-même a déclaré que cela ne se produirait pas avant une dizaine d’années. À terme, la technologie devrait permettre aux gens de fusionner complètement leur cerveau avec l’intelligence artificielle, ce qui semble effrayant, mais M. Musk pense que c’est inévitable.

