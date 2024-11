Nintendo confirme que les jeux Nintendo Switch seront jouables sur le successeur de la Switch

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Cela fait des mois que les rumeurs vont bon train sur la future console de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Il faut dire que la Nintendo Switch commence à avoir quelques années.

Sortie en 2017, la console nouvelle génération du géant du jeu vidéo japonais est une console hybride proposant un système de console portable doublé d’une console de salon dès que vous la branchez sur votre téléviseur, une évolution.

Mais 7 années plus tard, et malgré la sortie intermédiaire (en 2021) de la Nintendo Switch OLED (dont la principale différence avec l’autre est la qualité et la taille de l’écran portable), les joueurs attendent de Nintendo une évolution. Pour la partie portable, une petite sœur est sortie en 2019, la Nintendo Switch Lite, mais elle aussi commence à dater.

S’il semble que la production de la nouvelle console a bien commencé, elle ne sera sans doute pas disponible avant le mois de mars ou d’avril 2025, d’après les dernières rumeurs. Et son prix risque de faire mal au porte-monnaie.

Que peut-on attendre de la Nintendo Switch 2 ?

La dernière information en date n’est pas une rumeur, ça change de d’habitude. En effet, c’est lors d’une réunion dans l’entreprise que Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a évoqué la nouvelle console et notamment une fonctionnalité qui devrait plaire à tous les joueurs disposant actuellement de l’ancienne version.

L’annonce a un rapport avec la rétrocompatibilité. Une fonctionnalité que tous les joueurs de console attendent toujours avec impatience, que ce soit chez Nintendo, mais aussi chez PlayStation (la PS5 est rétrocompatible avec la PS4, même si les joueurs auraient aimé que cela soit étendu à la PS3), ou chez Microsoft avec la Xbox.

Le principe de la rétrocompatibilité est simple : la nouvelle console permet de jouer aux jeux de la console précédente. Cela signifie que si vous avez acheté des jeux pour votre Nintendo Switch et que vous décidez de passer à la Nintendo Switch 2, vous pourrez toujours y jouer !

Pour les constructeurs, cela permet aussi de gagner de nouveaux acheteurs, car si vous avez d’anciens jeux que vous aimez et que vous pouvez y jouer sur la console nouvelle génération, vous serez plus enclin à sauter le pas.

Dans le cas de la Nintendo Switch 2, les premières rumeurs indiquaient qu’elle ne serait peut-être pas rétrocompatible, ensuite effacée par une autre, suite à un dépôt de brevet qui laissait entendre que la console pourrait l’être, en définitive.

Les doutes sont aujourd’hui complètement levés. Shuntaro Furukawa l’a annoncé directement sur X après la réunion Nintendo : la nouvelle console sera rétrocompatible.

“Ici Furukawa. Lors de la réunion d’information sur la politique de gestion de l’entreprise d’aujourd’hui, nous avons annoncé que les logiciels Nintendo Switch seront également jouables sur le successeur de la Nintendo Switch. Nintendo Switch Online sera également disponible sur le successeur de la Nintendo Switch. De plus amples informations sur le successeur de la Nintendo Switch, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront annoncées à une date ultérieure.”

Dans le compte rendu de la réunion de présentation des résultats financiers, le président indique que la stratégie à long terme de Nintendo est de conserver les utilisateurs déjà acquis à la console actuelle (“plus de 100 millions d’utilisateurs annuels”), et de leur permettre de profiter de leur compte avec la nouvelle.

En voilà une bonne nouvelle ! Il ne reste qu’à attendre l’annonce officielle de la sortie de la nouvelle console et la date à laquelle elle sera enfin disponible. En attendant, les résultats de Nintendo font sentir un léger déclin, sans doute dû au ralentissement de vente de la Nintendo Switch actuelle, les futurs utilisateurs attendent certainement la nouvelle console.

En attendant, vous pouvez toujours aller écouter les bandes-sons de vos jeux favoris sur Nintendo Music…