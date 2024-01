Nintendo Switch 2 : ce RPG oublié mais adoré aurait droit à un remake complet

Concept de Switch 2

Xenoblade Chronicles X est un jeu de rôle en monde ouvert sorti en 2015 sur Wii U. Il s’agit d’un des jeux les plus ambitieux et les plus appréciés de la console, mais aussi d’un des plus méconnus, en raison du faible succès commercial de la Wii U. Mais selon une nouvelle rumeur, le jeu pourrait avoir droit à une seconde chance sur la prochaine console de Nintendo, théoriquement attendue pour 2024.

Xenoblade Chronicles X : le jeu Wii U oublié bientôt de retour sur Switch 2 ?

La rumeur provient de Zippo, un « informateur » de Nintendo qui a déjà révélé plusieurs informations fiables par le passé. Selon lui, Monolith Soft, le studio à l’origine de la série Xenoblade, serait donc en train de développer un remake complet de Xenoblade Chronicles X pour la Nintendo Switch 2. Il s’agirait d’un des nombreux projets du studio pour la future console, qui pourrait également accueillir un nouveau jeu de la franchise.

Zippo ne donne pas plus de détails sur ce remake, ni sur sa date de sortie ou son annonce. Il affirme simplement que le jeu est excellent, et qu’il a été le premier jeu Nintendo à proposer un (grand) monde ouvert, avant même The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il ajoute qu’il a lui-même raté le jeu à l’époque, et qu’il espère que ce remake permettra à plus de joueurs de le découvrir.

Comme toujours, il faut prendre cette rumeur avec des pincettes, car rien n’a été confirmé officiellement par Nintendo ou Monolith Soft. Il est possible que le projet soit annulé, repoussé ou modifié en cours de développement. Il est également possible que Zippo se soit trompé ou qu’il ait été victime d’une fausse information.

Puisqu’il ne s’agit que de rumeurs, sachez que le jeu Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur serait lui aussi prévu sur la prochaine console de Nintendo. De la même manière, Visions of Mana, le nouveau volet de la série mythique de Square Enix, est également attendu.