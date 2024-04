PS5 : ce jeu adoré profiterait d’un joli remake, avec une sortie en mai 2024

Silent Hill 2 Remake n’est pas le seul jeu revisité attendu cette année sur PS5. Les rumeurs vont bon train concernant le possible retour de deux franchises PlayStation appréciées : MediEvil et Gravity Rush. Un remake de MediEvil 2 et un remaster de Gravity Rush 2 pourraient être officialisés lors d’un prochain PlayStation Showcase.

Alors que tout le monde attend avec impatience de nouvelles annonces de la part de PlayStation et notamment la sortie de Silent Hill 2 Remake, deux rumeurs prometteuses viennent de surgir sur la toile. La première concerne un remake tant attendu par les fans, MediEvil 2, tandis que la seconde évoque un remaster du jeu d’action-aventure acclamé, Gravity Rush 2.

Un remake de MediEvil 2 dans les cartons chez Sony

D’après les informations relayées par le journaliste Jeff Grubb et un internaute bien informé, MediEvil 2 Remake pourrait être officialisé lors d’un PlayStation Showcase prévu pour le mois de mai. Cette rumeur réjouit d’ores et déjà les fans de la franchise qui attendent impatiemment le retour du chevalier squelettique, Sir Daniel, dans ses aventures fantasmagoriques et humoristiques.

Développé par Other Ocean Interactive, déjà responsable du remake du premier opus sur PS4, ce remake devrait nous plonger dans un univers revisité, profitant d’une mise à jour graphique et de mécaniques de jeu retravaillées. On l’espère plus réussi que le premier.

Gravity Rush 2 : Kat s’apprête à reprendre son envol ?

Si la résurrection de MediEvil 2 semble imminente, une autre rumeur, tout aussi prometteuse, agite la communauté PlayStation. Il s’agit d’un possible remaster de Gravity Rush 2, le jeu d’action-aventure sorti initialement sur PlayStation 4.

Ce remaster, qui tirerait parti des capacités de la PlayStation 5, permettrait aux joueurs de redécouvrir les aventures aériennes de Kat, l’héroïne du jeu, dans un écrin graphique sublimé. Un mode photo serait également de la partie, permettant d’immortaliser les acrobaties aériennes de la charismatique protagoniste.

Si l’information se confirme, il s’agirait plutôt d’un remaster que d’un remake, étant donné que le jeu original conserve une qualité graphique appréciable et une durée de vie conséquente.

Des annonces officielles imminentes ?

L’effervescence autour de ces deux rumeurs laisse présager des annonces officielles imminentes de la part de PlayStation. Un événement dédié, potentiellement un PlayStation Showcase, pourrait être organisé dans les prochaines semaines pour lever le voile sur ces projets. D’ici là, il faudra patienter et rester à l’affût des informations officielles.

Source : Twisted Voxel