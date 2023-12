Nintendo Switch 2 : elle serait dévoilée avant février 2024, sortie imminente ?

Un joli concept de Nintendo Switch 2 © slc_design

La Nintendo Switch 2, la console qui succédera à la Nintendo Switch actuelle, est attendue pour 2024. Selon les rumeurs, cette nouvelle console pourrait se décliner en deux modèles : un modèle avec un lecteur de cartouches et un modèle sans lecteur de cartouches, uniquement numérique. Mais quand Nintendo va-t-il officialiser cette console tant attendue ?

La Nintendo Switch 2 serait révélée d’ici février 2024

Selon Zippo, un informateur réputé pour ses fuites sur Nintendo, la réponse est : très bientôt. Dans un article de blog publié le 8 décembre 2023, Zippo affirme que Nintendo va annoncer sa prochaine console dans les deux prochains mois. Il s’appuie sur des « sources internes » qui lui auraient confirmé que la Nintendo Switch 2 est en développement depuis plus de trois ans et qu’elle est prête à être dévoilée au public.

À cet instant, Zippo conseillait donc aux fans de Nintendo de ne pas s’attendre à de grosses annonces lors des Game Awards, la cérémonie qui récompense les meilleurs jeux vidéo de l’année. Ce qui aura été le cas.

Il y a peu, c’est lui qui expliquait que Visions of Mana sera l’un des premiers jeux de Square Enix destinés à la nouvelle console de Big N. Il avait même annoncé un « soutien significatif » de la part du studio, avec des projets prévus à tout-va, pour des franchises de toutes tailles.

L’informateur ne donne pas plus de détails sur les caractéristiques ou le prix de la console, mais il assure que celle-ci sera « à couper le souffle » et qu’elle sera accompagnée de jeux exclusifs de grande qualité. Il ne reste plus qu’à espérer que ses informations soient exactes, et que Nintendo nous surprenne avec sa nouvelle console en 2024.

Source : Zippo