Nintendo Switch 2 : sa nouvelle date de sortie se précise, il va falloir patienter

Après avoir été le porte-étendard de Big N pendant sept longues années, la Nintendo Switch va passer le relais. Reste toutefois à savoir quand. Pour le moment, le président Shuntaro Furukawa s’est contenté d’évoquer “la prochaine génération” auprès de ses actionnaires. Et de préciser que l’entreprise se concentrerait essentiellement sur la version actuelle de la console jusqu’à l’année prochaine.

Finalement, la nouvelle machine ne sortira donc pas au second semestre 2024, contrairement à ce que l’on pensait. Plusieurs médias spécialisés dont VGC et Eurogamer ont confirmé le nouveau calendrier adopté, assurant que la Switch 2 débarquerait plutôt au premier trimestre 2025. Une information qui vient d’être corroborée par un nouveau rapport. Selon le média nippon Nikkei, Nintendo pourrait même sortir sa nouvelle console “dès mars 2025”.

Switch 2 : Nintendo veut être prêt le jour de sa sortie

En décalant les festivités, Nintendo cherche à donner “plus de temps” aux développeurs de jeux. L’entreprise veut s’assurer que la Switch 2 dispose au démarrage d’une ludothèque digne de ce nom. Qui plus est, elle veut s’efforcer à tout prix de satisfaire la demande qui devrait être conséquente.

Lors du lancement de la Switch en 2017, la demande en Switch n’avait pas pu être complètement satisfaite, provoquant une pénurie et une course à la revente sur eBay et consorts. La firme japonaise aurait ainsi prévu de produire plus de 10 millions d’unités jusqu’au 31 mars 2025 afin d’éviter que de telles situations se reproduisent.

Produire un stock conséquent de nouvelles consoles, proposer suffisamment de jeux au lancement… Voilà les deux raisons qui ont poussé Nintendo à retarder le lancement de la Switch 2. Si les progrès réalisés en termes de production et de jeux éligibles ne sont pas suffisants, Nintendo pourrait même décider de décaler encore la sortie, précise Nikkei. Il n’est donc pas dit que la Switch 2 sorte en mars 2025.

Au niveau de la ludothèque, il se murmure que Hi-Fi Rush pourrait être porté directement sur la prochaine console. Persona 3 Reload pourrait également être de la partie. D’après Universo Nintendo, la Switch 2 pourrait même offrir une rétrocompatibilité complète, permettant de profiter du catalogue élargi de la Switch première du nom.