Nintendo Switch : ces sites vous appâtent avec des consoles à prix cassé, Nintendo met en garde

Nintendo Switch © DR

Sur son site officiel, sur Twitter et par le biais d’un communiqué de presse, Nintendo lance l’alerte : de nombreux sites Internet se font passer pour le célèbre constructeur afin de soutirer clics et argent à un public pensant acheter des Nintendo Switch à bon prix. « Si nous découvrons un faux site web comme celui-ci, nous le signalerons à la police et aux ministères et agences concernés », prévient Big N.

Cet avertissement, assez rare pour être pris très au sérieux, fait allusion à la gravité du problème. La firme de Kyoto indique avoir déjà identifié l’un de ces sites frauduleux, en plus d’avoir engagé des poursuites à son encontre. « Nous avons confirmé l’existence d’un faux site Web qui se fait passer pour la page d’accueil de Nintendo », a tweeté Nintendo, vendredi dernier. « Veuillez faire attention à ne pas le confondre avec notre site Web et à ne pas acheter de produits sur de faux sites Web ».

Fausses promotions, faux logo : Nintendo s’inquiète des faux sites à son image

Dans son communiqué de presse, la multinationale japonaise affirme que les faux sites utilisent son logo et des pages d’accueils très similaires pour tromper les fans de Nintendo. Bien souvent, ces sites frauduleux attirent le chaland en tentant de les convaincre d’acheter des produits probablement contrefaits en utilisant de grosses promos comme leurre.

« Les faux sites utilisent illégalement le logo de notre société, font croire qu’ils sont gérés par notre société et affichent nos produits, notamment la Nintendo Switch, comme s’ils pouvaient être achetés à un prix fortement réduit » indique Nintendo.

À lire : Nintendo : une énorme fuite révèle le code source de prototypes de jeux de l’époque de la SNES

La firme ajoute qu’il est dangereux de faire des achats sur ces sites Internet : « Si vous achetez des produits sur les faux sites web, vous pouvez être victime de fraude, comme l’acquisition non autorisée de vos informations personnelles » peut-on lire. « Nous souhaitons demander à nos clients de faire attention à ne pas confondre ce site web avec le nôtre, et d’éviter d’acheter des produits sur de faux sites web ».

Cet avertissement intervient après une violation de données révélée il y a deux ans, lorsque des hackers s’étaient connectés aux comptes de plus de 300 000 utilisateurs de Nintendo. Les personnes malveillantes avaient eu accès aux identifiants Nintendo Network, aux noms, pays, adresses e-mail et dates de naissance des utilisateurs.

Nintendo précise de bien faire attention à l’URL du site que vous visitez, qui ne doit être que celle-ci : https://www.nintendo.fr/.

Source : Twitter