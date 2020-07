Nintendo : une énorme fuite révèle le code source de prototypes de jeux de l’époque de la SNES

Yoshi’s Island: Super Mario Bros. 5 / Crédit : @Akfamilyhome – Twitter

Au mois de mai, une faille de sécurité a touché Nintendo. Des données sur la Nintendo 64, la Wii et la GameCube avaient alors fuité. Cette nouvelle fuite est encore plus énorme, d’où son nom de « gigaleak ». Elle contient le code source de nombreux jeux classiques sortis au milieu des années 90 sur la SNES : Mario Kart, Super Mario All-Stars, The Legend of Zelda : A Link to the Past, etc.

Pas de dérapage dans Super Mario Kart, un Yoshi’s Island : Super Mario Bros. 5 …

Le code source des jeux cultes n’est même pas ce qui passionne le plus les internautes. La partie la plus intéressante de cette fuite est le code source de prototypes de nombreux jeux. Ces derniers n’ont jamais vu le jour et n’ont jamais fait parler d’eux jusqu’à présent. Les secrets sont très bien gardés chez Nintendo, enfin presque.

Tout d’abord, il y a le prototype de Yoshi’s Island : Super Mario Bros. 5. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’interface, la bande-son et les graphismes sont bien différents du Super Mario World 2 que nous connaissons sur la SNES. De plus, d’après le code source et aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’y avait pas de dérapage possible dans les virages de Super Mario Kart sorti en 1992.

A bunch of Nintendo prototypes are apparently currently being compiled from leaked source code right now as of this post

First up there's this Yoshi's Island proto with different UI graphics, placeholder music from Mario World, and has a prefix of 'Super Mario Bros. 5' pic.twitter.com/Qqock5RZaS — Akfamilyhome @ Origami King (@Akfamilyhome) July 24, 2020

La fuite nous révèle également le code source complet de Star Fox 2 qui a manqué sa sortie en 1996 après avoir été abandonné par Nintendo. Il a quand même été lancé 21 ans plus tard sur la SNES Classic Mini. Dans le code, un pilote humain est présent dans l’un des niveaux. Encore mieux, un outil de développement créé par son auteur Dylan Cuthbert a refait surface. Il a lui-même avoué sur Twitter qu’il ne l’avait pas revu depuis presque 30 ans.

Wtf – I haven’t seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS — Dylan🗑️🗑️🗑️Scrappers is OUT! (@dylancuthbert) July 24, 2020

Cette gigaleak ne plaît sûrement pas à Nintendo qui risque de la faire retirer très prochainement, mais elle nous a permis d’en apprendre davantage sur le développement de ses jeux à une période cruciale de l’histoire vidéoludique.

