Nintendo Switch : deux jeux d’arcade classiques sont gratuits, voici comment y jouer

Les joueurs de la Nintendo Switch peuvent récupérer deux jeux d’arcade classiques, 1943 : The Battle of Midway et Ghosts ‘n Goblins. Ils sont offerts pour célébrer le lancement de Capcom Arcade Stadium et bientôt celui de Ghosts ‘n Goblins Resurrection.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la Nintendo Switch, y compris la Lite bien évidemment. Capcom offre gratuitement deux jeux d’arcade classiques, 1943 : The Battle of Midway et Ghosts ‘n Goblins. Que vous soyez un passionné des jeux rétro ou un néophyte, c’est l’occasion idéale de découvrir l’univers de ces deux jeux ayant marqué leur époque.

1943 : The Battle of Midway dans Capcom Arcade Stadium – Crédit : Capcom

Décidément, les joueurs Nintendo sont gâtés en ce moment. Après un Nintendo Direct riche en annonces dont celle de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD qui arrive le 16 juillet 2021, ils peuvent maintenant profiter de deux jeux gratuits. Capcom a lancé cette offre pour célébrer à la fois le lancement de Capcom Arcade Stadium et bientôt celui de Ghost ‘n Globins Resurrection qui sort demain, jeudi 25 février 2021.

1943 : The Battle of Midway est gratuit pour toujours, mais Ghost ‘n Globins l’est jusqu’au 25 février seulement

Vous pouvez récupérer gratuitement Ghost ‘n Goblins en cliquant sur ce lien. Il vous suffit ensuite de vous connecter à votre compte Nintendo pour finaliser le processus. Attention cependant, Ghost ‘n Goblins est gratuit jusqu’au 25 février uniquement. Si vous le récupérez avant, il sera enregistré à vie dans votre bibliothèque de Nintendo Switch. Pour jouer à Ghost ‘n Goblins, vous devez d’abord télécharger gratuitement Capcom Arcade Stadium.

En effet, Capcom Arcade Stadium est une compilation de 32 jeux d’arcade classiques. Ces jeux sont répartis dans trois packs différents qui coûtent chacun 14,99 €. De plus, Capcom Arcade Stadium vous donne gratuitement accès à 1943 : The Battle of Midway, l’un des shoot them up les plus populaires de son temps. Contrairement à Ghost ‘n Goblins, ce jeu sera toujours disponible gratuitement dans la compilation des jeux d’arcade de Capcom.

La Nintendo Switch est la plateforme parfaite pour accueillir ce type de compilations de jeux. Il y a notamment Super Mario 3D All-Stars qui regroupe Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy et Super Mario 64 dans lequel un joueur a découvert un easter egg de l’original Donkey Kong. Blizzard vient également de sortir sa propre collection de jeux d’arcade à 19,99 € sur consoles et PC. D’ailleurs, Nintendo n’a pas encore confirmé la compilation des jeux Zelda avec Phantom Hourglass, mais plusieurs sources sont certaines qu’elle arrive en 2021.

Source : CNET