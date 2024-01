Steam : plus de 100 jeux à essayer gratuitement pendant une semaine, avec de grosses promotions

C’est parti : le Steam Next Fest revient en février 2024 pour une semaine de jeux gratuits et de promotions à tout-va. L’évènement débutera le 5 février à partir de 19 heures. L’occasion de s’essayer à de nombreux jeux sortis et attendus en démo, et de profiter de grosses promotions sur les titres que vous voulez le plus.

Steam Next Fest : l’édition de février 2024 s’annonce

Steam vient d’annoncer la prochaine édition du Steam Next Fest, une semaine dédiée à tous les jeux, des blockbusters AAA aux pépites indépendantes. Selon la page officielle de Steam pour le Next Fest, l’événement se déroulera du 5 au 12 février 2024 à partir de 19 heures.

Lors de cet événement, les joueurs pourront découvrir des centaines de jeux indépendants, dont de nombreuses démos inédites. Ils pourront également assister à des livestreams, organisés par les développeurs, pour en apprendre davantage sur ces jeux.

Steam Next Fest : une semaine de jeux gratuits et de promotions en février 2024

Le Steam Next Fest revient en février 2024

Cette édition de Steam Next Fest promet d’être riche en découvertes. Plus de 1 000 jeux indépendants seront présentés, issus de tous les genres et de toutes les plateformes. Voici quelques exemples de jeux qui sont attendus en 2024 et susceptibles d’être présentés lors du Steam Next Fest 2024 :

Hades II, la suite du jeu d’action-roguelike primé de Supergiant Games, qui vous plonge dans les enfers de la mythologie grecque,

Manor Lords, un jeu de stratégie médiévale qui combine construction de ville et combat réaliste,

New Arc Line, un RPG au tour par tour qui mélange magie arcanique et révolution steampunk, etc.

On peut aussi s’attendre à plus d’informations sur certains jeux triple AAA attendus, comme Horizon Forbidden West, la suite du jeu d’action-aventure Horizon Zero Dawn qui arrive sur PC. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, nous verrons bien ce que Valve et les développeurs nous réservent.

Les précédentes éditions de l’événement ont été un véritable succès, avec le dernier Next Fest qui s’est tenu en octobre 2023. On aura découvert d’innombrables démos, dont Japanese Drift Master, Sky: Children of the Light et Deep Rock Galactic: Survivor. D’ailleurs, Enshrouded, la démo la plus jouée du dernier Next Fest, est entré en accès anticipé hier, le 24 janvier.

Pour être averti du début de l’événement, Steam vous propose de s’inscrire à un rappel.