Nintendo Switch : NVIDIA stoppe la production des Tegra X1, l’arrivée de la Nintendo Switch Pro semble imminente

Les informations en lien avec la nouvelle Nintendo Switch Pro se multiplient. Après la fuite récente qui annonce le support du DLSS de NVIDIA et une date de sortie proche, une nouvelle information est venue en rajouter une couche. En effet, il semble que la production de la puce graphique NVIDIA Tegra X1 Mariko sera bientôt arrêtée. Très probablement pour laisser place à la nouvelle console de Nintendo, qui pourrait être nommée Super Switch.

Crédit : Nintendo

Nintendo Switch Pro, une arrivée imminente pour compliquer la tâche des PS5 et Xbox Series ?

La puce NVIDIA Tegra X1 est utilisée pour les deux modèles de Nintendo Switch disponibles, à savoir la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. L’arrêt de la production de cette puce suggère qu’un nouveau modèle de la console est sur le point d’arriver. Après tout, toutes les piste mènent à une sortie imminente d’une nouvelle console du côté de Nintendo. Le président de Nintendo of America lui-même a ouvert cette possibilité officiellement. Venant de Nintendo, cette déclaration ressemble presque à un aveu tant la firme nippone se montre habituellement discrète.

Toutefois, il semble important de relativiser ces informations. La Nintendo Switch fait actuellement un carton. Nintendo pourrait très bien retarder la venue de sa nouvelle console pour continuer à profiter de la dynamique actuelle. Notamment grâce aux stocks encore faméliques de PS5 et de Xbox Series, qui provoquent toujours une grande frustration chez les joueurs.

Malgré tout, cette situation pourrait également permettre à Nintendo d’enfoncer le clou. Si toutefois la nouvelle Switch pouvait être produite en quantités suffisantes. En effet, dans le cas où la production de la nouvelle Nintendo aurait pris assez d’avance pour proposer des stocks solides, la commercialiser rapidement pourrait faire très mal à la PS5 et aux Xbox Series. D’autant plus que les caractéristiques annoncées de la Nouvelle Switch pourraient aider Nintendo à combler une partie de l’écart technique avec la concurrence.

Nintendo Switch Pro ou Super Switch, des caractéristiques potentielles qui laissent rêveur

Les indices menant à une nouvelle Nintendo Switch ne datent pas d’hier. En effet, des rumeurs indiquaient en 2020 une possible sortie de la console début 2021, ce qui semble désormais peu probable. Toutefois, il n’est pas exclu que les plans de Nintendo aient été repoussés à cause la crise sanitaire mondiale.

En recoupant les différentes informations sur la nouvelle console de Nintendo, on en arriverait à une console au potentiel impressionnant. On annonçait il y a peu un écran OLED, un support de la 4K, et une meilleure batterie. Plus récemment, comme cité précédemment, la console pourrait supporter le DLSS, technologie de super sampling très prometteuse d’NVIDIA. Cette fonctionnalité pourrait notamment aider Nintendo à réduire l’écart abyssal qui sépare la Nintendo Switch de la concurrence en termes de performances et de qualité d’affichage.

Source : comicbook.com