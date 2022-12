Norman Thavaud, star de YouTube, placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs

Le youtubeur Norman Thavaud, alias « Norman fait des vidéos » est accusé de viol et corruption de mineurs. La star de YouTube qui a presque 12 millions d’abonnés est en garde à vue. Il est actuellement interrogé sur des faits impliquant des adolescentes et des jeunes femmes.

Troisième plus gros youtubeur de France en termes d’abonnés, Norman Thavaud, alias « Norman fait des vidéos », vient d’être placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Avec près de 12 millions d’abonnés actuellement, le vidéaste âgé de 35 ans partage des vidéos humoristiques depuis plus de 10 ans déjà. Il est maintenant au cœur d’une enquête préliminaire pour des faits de corruption de mineurs et de viol.

Norman Thavaud © Norman / YouTube

Norman Thavaud est en garde à vue depuis hier, lundi 5 décembre. La brigade de protection des familles est en charge de l’enquête ouverte par le parquet de Paris. Il est actuellement interrogé sur des faits de natures différentes, mais qui impliquent tous des adolescentes ou des jeunes femmes. D’ailleurs, le vidéaste était toujours actif au moment d’être placé en garde à vue. Il y a seulement quelques jours, il a posté une vidéo sur le thème de la Coupe du monde de football.

Plusieurs victimes qui accusent Norman Thavaud de viol et de corruption ont déjà été interrogées par la justice

Même s’il n’est plus aussi populaire auprès des jeunes aujourd’hui, Norman Thavaud était une star de YouTube pour la première génération qui a grandi avec Internet. Il fait partie des premiers youtubeurs français à avoir percé avec Squeezie, Cyprien, Mister V, Antoine Daniel, Natoo, etc. « Norman fait des vidéos » s’est d’abord lancé sur Dailymotion comme beaucoup d’autres. Il a ensuite migré vers YouTube où il a explosé en popularité.

En 2018, Norman Thavaud qui était alors présumé innocent avait été accusé de divers faits. Suite à un tweet de Squeezie qui dénonçait les agissements de certains youtubeurs sans donner de nom, le hashtag « #BalanceTonYoutubeur » est devenu très populaire. C’est ainsi que plusieurs adolescentes et jeunes femmes avaient partagé leur témoignage. L’une d’entre elles, Maggie Desmarais qui avait 16 ans au moment des faits, a par la suite témoigné à visage découvert dans une vidéo sur le site Urbania. Elle avait décrit sa relation avec Norman Thavaud comme étant un « petit jeu malsain d’attachement affectif. J’étais jeune, je l’admirais, je suis tombée facilement dans le panneau ». Une trentaine de jeunes femmes avec des témoignages similaires avaient alors contacté Maggie Desmarais.

Des potentielles victimes ont déjà été interrogées par la justice. Deux d’entre elles pourraient avoir été victimes d’un viol quand elles étaient mineures. Quant à Maggie Desmarais qui est québécoise, elle a été convoquée en France par la brigade de protection des familles. Elle devrait confronter Norman aujourd’hui.

Source : Libération