Nouvelle fonctionnalité : WhatsApp facilite vos conversations avec un assistant d’écriture intelligent

© Envato, WhatsApp

Qui n’a jamais hésité sur la manière de répondre à un ami ou à un collègue ? Faut-il être sérieux, drôle, empathique ou direct ? Writing Help, le nouvel assistant d’écriture basé sur l’IA de Meta, vient justement résoudre ce petit casse-tête quotidien. Après avoir été testé sur Android et iOS, l’outil devient officiel sur WhatsApp et vise à faciliter la communication tout en respectant la vie privée.

Comment ça marche ?

L’utilisation est très simple. Dès que vous commencez à rédiger un message, une icône en forme de crayon apparaît. En cliquant dessus, l’IA propose plusieurs versions de votre texte. Vous pouvez choisir un style professionnel, humoristique, direct, ou tout autre ton selon vos besoins. L’idée n’est pas de remplacer l’utilisateur, mais de lui offrir des suggestions pour que ses messages soient clairs et adaptés à chaque situation.

WhatsApp met un point d’honneur à garantir la confidentialité. L’outil Writing Help fonctionne grâce au Private Processing, une technologie maison. Cela signifie que toutes les suggestions sont générées directement sur votre appareil. Ni WhatsApp ni Meta ne peuvent lire vos messages et les reformulations proposées. Cette approche se distingue de nombreux autres services d’IA qui traitent les données sur des serveurs distants.

Pour renforcer la confiance, WhatsApp a fait auditer cette technologie par des sociétés indépendantes reconnues, comme NCC Group et Trail of Bits. Les rapports publiés confirment que les mesures de protection sont efficaces et respectent la vie privée des utilisateurs.

Qui peut utiliser Writing Help ?

Pour l’instant, le déploiement se fait progressivement et la fonction n’est disponible qu’en anglais. Elle commence aux États-Unis et dans quelques autres pays. Meta prévoit d’étendre l’outil à d’autres langues et régions au cours de l’année, mais il faudra patienter pour pouvoir l’utiliser en français.

Il est important de mentionner que Writing Help est optionnelle et désactivée par défaut. Chaque utilisateur pourra choisir d’activer ou non l’assistant d’écriture selon ses besoins.

Source : 01net