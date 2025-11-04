Nouvelle chute du Bitcoin, plus d’un milliard de dollars liquidés en 24 heures

©Unsplash

Le Bitcoin plonge encore, les cryptos suivent le mouvement

Le Bitcoin, longtemps considéré comme un symbole de stabilité dans l’univers crypto, est retombé sous la barre des 105 000 dollars. Cette baisse entraîne tout le secteur dans son sillage, faisant vaciller la confiance des investisseurs.

En quelques jours, la principale cryptomonnaie s’est éloignée de son record de 126 000 dollars atteint début octobre. Cette chute s’est accompagnée d’un effet domino. La plupart des autres cryptos, comme l’Ether, le Solana et le BNB, affichent des pertes encore plus importantes.

Un milliard de dollars partis en fumée en 24 heures

Selon les données du site CoinGlass, plus d’un milliard de dollars de positions ont été liquidées en seulement 24 heures. Autrement dit, des milliers de traders qui misaient sur une hausse du Bitcoin ou de l’Ether ont vu leurs positions effacées. L’Ether, deuxième plus grande crypto du marché, recule lui aussi et évolue désormais autour des 3 500 dollars.

La situation s’est encore aggravée dans la soirée du 2 novembre 2025, après une déclaration du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Il a affirmé que les taux d’intérêt élevés aux États-Unis ont déjà plongé plusieurs secteurs de l’économie dans une phase de récession. Ces propos ont semé la panique sur les marchés financiers. Cela a poussé les investisseurs à fuir les actifs jugés trop risqués, comme les cryptomonnaies.

À cela s’ajoute une baisse de la demande du côté des grands investisseurs. Selon Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, les achats de Bitcoin par les fonds et les banques sont désormais inférieurs au rythme de création de nouveaux bitcoins. En clair, il y a plus d’offre que de demande. Ce déséquilibre contribue à la pression baissière sur le cours.

Un mois d’octobre catastrophique

Octobre 2025 a été un mois très difficile pour le Bitcoin. C’est même l’un des pires depuis plus de dix ans. Le marché des cryptomonnaies a connu plusieurs fortes chutes. Entre le 10 et le 12 octobre, la valeur totale du marché a perdu près de 20 milliards de dollars en seulement une journée. Cette baisse soudaine est arrivée après une annonce du président américain Donald Trump, qui a décidé d’appliquer une taxe de 100 % sur les importations venant de Chine.

Cette décision a provoqué une onde de choc sur tous les marchés, et le Bitcoin n’y a pas échappé.

Malgré ce contexte morose, certains experts conservent une note d’optimisme. D’après un sondage réalisé par Finder auprès de 22 spécialistes, le Bitcoin pourrait rebondir d’ici la fin de l’année et atteindre environ 138 000 dollars.

Pour l’instant, le marché reste fragile et nerveux. Mais comme souvent avec le Bitcoin, la volatilité fait partie du jeu.

Source: 01NET