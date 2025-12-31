Astuce rapide : augmentez la vitesse de votre PC avec un simple lecteur USB

Cette astuce simple peut prolonger la vie de votre PC et améliorer ses performances sans frais supplémentaires.

PC plus rapide en moins de 5 minutes grâce à ReadyBoost

Même les ordinateurs les plus performants finissent par montrer des signes d’usure avec le temps. D’ailleurs, les programmes commencent à mettre plus de temps à s’ouvrir, les tâches simples deviennent frustrantes et en ce moment l’idée de remplacer votre PC vous traverse l’esprit. Mais avant de dépenser une fortune, sachez qu’il existe une solution simple. Il est possible d’optimiser les performances de votre PC en utilisant une clé USB en tant qu’extension de la mémoire vive (RAM).

Cette technique, disponible sur Windows 10 et Windows 11, peut améliorer les performances de votre ordinateur et optimiser sa réactivité, en particulier si vous êtes toujours en train d’utiliser un disque dur traditionnel. Cette méthode utilise la fonctionnalité ReadyBoost qui transforme votre clé USB ou votre carte SD en mémoire cache, permettant à votre système de traiter plus aisément les données éphémères. En conséquence, la pression sur le disque dur diminue et les performances globales s’améliorent. Cependant, si votre ordinateur dispose d’un SSD, les améliorations seraient moins évidentes, car ce type de disque est déjà très performant.

Comment configurer ReadyBoost ?

1. Insérez une clé USB ou une carte SD

Branchez un périphérique disposant d’au moins 500 Mo d’espace libre et d’un bon débit de transfert. Plus la clé est rapide, meilleures seront les performances.

2. Ouvrez l’Explorateur de fichiers

Accédez à l’Explorateur intégré à Windows et localisez votre clé USB dans la barre latérale.

3. Accédez aux propriétés

Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur et sélectionnez Propriétés.

4. Activez ReadyBoost

Dans l’onglet ReadyBoost, choisissez Dédier cet appareil à ReadyBoost pour l’utiliser entièrement comme mémoire virtuelle, ou Utiliser cet appareil si vous souhaitez continuer à y stocker des fichiers.

5. Allouez de l’espace

Ajustez le curseur pour déterminer la quantité de mémoire à réserver. Une règle pratique consiste à allouer 1 à 3 fois la taille de la RAM de votre ordinateur. Windows proposera une valeur recommandée qu’il est conseillé de suivre.

6. Finalisez la configuration

Cliquez sur Appliquer, puis OK. Votre clé USB servira désormais de mémoire supplémentaire, améliorant la fluidité de votre système.

