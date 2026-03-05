Et si le MacBook Neo abordable attirait les déçus de Windows ?

Fraîchement lancé dans le grand bain, le MacBook Neo est désormais l’ordinateur portable le moins cher vendu par Apple. Proposé à partir de 699 euros, il pourrait bien séduire les usagers déçus de Windows en quête d’un nouveau PC.

Apple a frappé un grand coup mercredi en dévoilant son nouvel ordinateur portable à un prix historiquement bas pour la pomme. Disponible en précommande à partir de 699 euros, le MacBook Neo apparaît comme une alternative très crédible au MacBook Air, vendu 500 euros de plus. Il faudra évidemment faire quelques concessions (notamment sur les performances, la connectique et l’absence de WiFi 7). Mais sa fiche technique n’en reste pas moins très compétitive.

L’ordinateur pourrait même faire les yeux doux aux utilisateurs lassés de Windows. Pour rappel, la fin du support de Windows 10 laisse de nombreux usagers sur la touche, leur ordinateur n’ayant pas la configuration adéquate pour migrer vers Windows 11. Il est certes possible de s’inscrire aux mises à jour étendues mais celles-ci deviendront bientôt payantes pour les utilisateurs européens.

Le MacBook Neo pourrait marcher sur les plates-bandes de Microsoft

Sur Windows 11, le manque de stabilité de l’OS et les mises à jour problématiques ont fortement irrité une partie de la communauté. Cette dernière a aussi bien du mal avec l’IA mise à toutes les sauces dans le système d’exploitation et les applications natives. Avec son MacBook Neo abordable, Apple pourrait ainsi attirer ces usagers déçus mais aussi les personnes ayant acheté un ordinateur Windows faute de pouvoir s’offrir un Mac.

Zac Bowden, du média Windows Central, estime que Microsoft peut commencer à s’inquiéter : “Les MacBook n’ont jamais été considérés comme des ordinateurs portables économiques, mais cela change avec le MacBook Neo. De ce fait, une personne qui n’avait d’autre choix que d’acheter un ordinateur portable Windows de milieu de gamme peut désormais opter pour un MacBook”.

MacBook Neo being $599 really is the nightmare scenario for Windows OEMs. If I were Microsoft and had any ambitions of keeping Windows relevant in the eyes of consumers, I'd be asking "now what?" https://t.co/nPEXY1g7Pu — Zac Bowden (@zacbowden) March 4, 2026

Apple aurait en outre bien choisi son timing de lancement : “Comme la réputation de Windows 11 est au plus bas, les utilisateurs cherchent plus que jamais à quitter Windows. Avec des millions d’utilisateurs de Windows 10 qui utilisent du matériel non pris en charge, un MacBook à 599 $ va devenir extrêmement attractif. Le moment est idéal pour Apple”, souligne le journaliste spécialisé.

La pomme n’a d’ailleurs rien laissé au hasard. Sur la fiche produit du MacBook Neo, les clients peuvent ouvrir un onglet qui explique comment migrer facilement vers macOS : “Si vous voulez passer du PC au Mac, sauter le pas est un jeu d’enfant”, promet la firme de Cupertino.

Évidemment, tout le monde ne craquera pas pour le nouveau Mac. Nombre d’utilisateurs restent très attachés à l’écosystème de Windows, notamment pour les jeux vidéo. Le monde de l’entreprise, lui aussi, demeure largement dominé par l’OS de Microsoft. Pour autant, on peut s’attendre à ce que le MacBook Neo grignote des parts de marché au géant de Redmond sur le segment des PC portables de milieu de gamme.