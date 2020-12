Nvidia : l’architecture Ada Lovelace gagnerait 71% de performances par rapport à Ampere

Nvidia a récemment lancé ses nouvelles cartes graphiques équipées de l’architecture Ampere, les RTX 3000 Series. Nous avons d’ailleurs déjà testé la GeForce RTX 3080 taillée pour la 4K, la GeForce RTX 3060 Ti plus rapide qu’une NVIDIA RTX 2080 Super et la GeForce RTX 3070 qui combine puissance et tarif plus abordable.

La GeForce RTX 3090 de Nvidia – Crédit : Nvidia

Néanmoins, la demande est tellement énorme que tous les joueurs n’ont pas encore réussi à mettre la main sur une carte graphique Ampere. La plus recherchée est surtout la RTX 3090 qui est la plus puissante à l’heure actuelle, mais aussi la plus chère. Il y a seulement quelques semaines, des braqueurs ont volé 224 MSI RTX 3090 d’une valeur de 280 000 euros en Chine. Malheureusement, la situation de rupture de stock mondiale risque de ne pas s’améliorer avant le printemps 2021.

Les RTX 4000 Series seraient gravées en 5 nm et accueilleraient 18 432 cœurs Nvidia CUDA

En attendant la disponibilité des RTX 3000 Series, la prochaine architecture GPU de Nvidia fait déjà parler d’elle. Elle s’appellerait Ada Lovelace en hommage à la comtesse de Lovelace (1815-1852) qui est considérée comme étant la première programmeuse pour avoir écrit un algorithme informatique. Selon les informations qui circulent sur la toile, Nvidia apporterait des modifications significatives à l’architecture Ada Lovelace pour un gain de performances impressionnant.

En effet, la gravure serait non pas en 8 nm, mais en 5 nm. Cela permettrait à Nvidia d’intégrer un plus grand nombre de transistors et ainsi récupérer plus de performances brutes ou améliorer l’efficacité énergétique des RTX 4000 Series. De plus, l’architecture Ada Lovelace se reposerait sur 18 432 cœurs Nvidia CUDA. À titre de comparaison, la RTX 3080 possède 8 704 cœurs CUDA et la RTX 3090 en a 10 496. Selon nos confrères de Tom’s Hardware, « si les rumeurs sont vraies pour cette puce AD102, Lovelace gagnerait théoriquement 71 % de performances par rapport à l’architecture Ampere ».

Enfin, les GPU Ada Lovelace seraient davantage destinés aux joueurs avec un design de type monolithique (comme les GPU Ampere). Cela permet de réduire la latence en jeu. Au contraire, l’architecture Hopper de Nvidia serait destinée à un usage bureautique et ne bénéficierait donc pas d’un assemblage de type monolithique. En tout cas, les RTX 4000 Series vont certainement apporter un gain de performances conséquent, mais leur date de sortie est encore inconnue. Il va falloir patienter jusqu’en 2022 au moins.

Source : Digital Trends