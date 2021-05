Star Wars : à quoi Dark Vador ressemblera-t-il dans la série Obi-Wan Kenobi ?

Star Wars va bientôt proposer une multitude de nouvelles séries pour ses fans. Parmi celles-ci, la série Obi-Wan Kenobi fait partie des productions les plus attendues. Prévue pour 2022 sur Disney+, elle va se concentrer sur l’un des personnages les plus appréciés de la saga, et devrait également proposer du contenu sur Dark Vador. En effet, Hayden Christensen est officiellement de retour dans le casting, pour le plus grand plaisir de son collègue Ewan McGregor. Aujourd’hui, un fan propose une représentation de ce à quoi pourrait ressembler Hayden Christensen sous le masque de Dark Vador

Star Wars : Obi-Wan Kenobi, un Dark Vador démasqué au programme ?

Cette image est bien entendu tout sauf officielle. Il s’agit simplement d’une représentation de ce que pourrait être le visage meurtri de feu Anakin Skywalker dans le cadre de la série. Consacrée à Obi-Wan Kenobi, celle-ci devrait se dérouler environ dix ans après La Revanche des Sith, et mettre en scène notamment la traque d’Obi-Wan par Dark Vador. Publiée sur Reddit par l’utilisateur u/driku12, cette image de Hayden Christensen en Dark Vador est plutôt convaincante.

Précisons tout de même que rien ne dit de façon officielle, en tout cas pour le moment, que Hayden Christensen revient pour jouer Vador. Il pourrait très bien être là pour jouer des flashbacks dans la peau d’Anakin, à l’époque où il était encore un Jedi. Cependant, l’image ci-dessus est convaincante et il se pourrait fortement que des scènes incluant Vador démasqué soient de la partie.

Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, symboles de la saga Star Wars

Toutefois, Anakin et Obi-Wan ne devraient pas se croiser dans cette série, puisqu’il n’est pas censé y avoir eu de rencontre entre les deux entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. La série se situant entre les deux, une rencontre ne semble pas de mise. Cependant, le show devrait contenir des flashbacks, notamment de la période de la Guerre des Clones, où Obi-Wan et Anakin ont œuvré ensemble pour contrer la menace des Séparatistes. Il se pourrait également très bien qu’Obi-Wan ait des visions de son futur combat contre Vador. Il se pourrait donc que le combat mythique entre les deux personnages sur l’Etoile de la Mort soit de nouveau mis en scène, d’une façon ou d’une autre.

Ce qui est sûr, c’est qu’un lien indéfectible existe entre les deux personnages. Les deux anciens Jedi ont été maître et apprenti, puis amis, avant leur duel tragique sur Mustafar, peu après qu’Obi-Wan ait constaté la chute d’Anakin vers le côté obscur. La série Obi-Wan Kenobi devrait en dire plus sur la façon dont les deux personnages ont évolué de leur côté. Une production qui a un très grand potentiel, et promet d’être passionnante pour tous les fans de Star Wars. Réponse en 2022 sur Disney+.

