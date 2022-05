Obi-Wan Kenobi : revivez l’histoire du Jedi avec une belle vidéo

De quoi bien préparer la série ! – Crédit : Lucasfilm

On ne vous fera pas l’affront d’annoncer que la mini-série Obi-Wan Kenobi débute sa diffusion sur Disney+ dès ce 27 mai. Le service de streaming régale ses fans, aussi bien ceux du MCU avec Ms. Marvel que ceux de Star Wars avec cette production centrée sur le Jedi. Un personnage incarné par deux comédiens, Ewan McGregor et le regretté Alec Guinness. Le récit promet de faire la lumière sur les événements entre la prélogie et la trilogie originale. Et pour bien préparer votre visionnage, Disney+ dévoile une vidéo pour revivre l’histoire du célèbre Obi-Wan Kenobi sous les traits de ses deux interprètes.

Ewan McGregor et Alec Guinness brillent dans cette vidéo

"Obi-Wan. Now that’s a name I've not heard in a long time."



Start streaming #ObiWanKenobi this Friday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/df5JjViW9D — Obi-Wan Kenobi (@obiwankenobi) May 26, 2022

Préparez votre visionnage de la mini-série Obi-Wan Kenobi avec une vidéo concoctée par Disney+. L’occasion de revoir le parcours d’une vie entre les séquences de cette future production. La version jeune jouée par Ewan McGregor dans la prélogie puis le moment où le Jedi est adulte, toujours interprété par l’acteur. Sans oublier son affrontement contre Anakin Skywalker puis la sagesse de l’itération d’Alec Guinness. Si tout le monde sait que le Jedi se sacrifie contre Dark Vador pour aider Luke Skywalker et ses proches, on aime revoir la vie du personnage.

Cette vidéo prouve, pour ceux qui en doutent encore, que la mini-série fait le pont entre l’itération d’Ewan McGregor et celle d’Alec Guinness. D’autant plus que l’acteur partage sa joie de se rapprocher de son aîné lors d’une prise de parole :

Obi-Wan Kenobi est toujours Alec Guinness pour moi. Quand je joue, je dois avoir un sentiment d’Alec Guinness. Maintenant, je me rapproche de lui en termes d’âge. Je n’ai pas réalisé qu’il avait 63 ans quand il a fait Star Wars. Je suis proche maintenant. Plus j’avance, plus je dois lui ressembler, j’imagine. J’ai toujours eu pour mission de faire en sorte que mon interprétation rejoint Alec Guinness en vieillissant donc il est toujours dans ma tête. Mais je n’essaie pas de l’imiter. Je veux prendre un air familier, comme sa manière de parler et le rythme de sa voix. – Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi débute dès aujourd’hui sur Disney+ !

Source : ComicBook