Obi-Wan Kenobi : ses 10 meilleurs moments dans Star Wars

Voici les moments phares du Jedi – Crédit : Lucasfilm

Dès le 27 juin, Disney+ entame la diffusion de sa mini-série Obi-Wan Kenobi. L’occasion pour les fans de retrouver Ewan McGregor dans la peau du Jedi. Un personnage apparu dans plusieurs médias entre films et séries avec divers interprètes. Présent depuis la première trilogie, beaucoup se passionnent pour l’histoire de l’homme d’une sagesse exceptionnelle. L’occasion de revenir sur les 10 meilleurs moments d’Obi-Wan Kenobi dans l’histoire de Star Wars !

À lire > Star Wars : ce lien inattendu entre Ewan McGregor et la première trilogie

10/ Le sacrifice du Jedi dans Un nouvel espoir

Crédit : Lucasfilm

La fin d’Obi-Wan Kenobi représente un point d’orgue pour le personnage et Star Wars. Le Jedi dégaine son sabre laser pour combattre son ancien apprenti et permettre aux héros de la trilogie de s’échapper. Il sait que son heure est venue, baisse son arme avant de disparaître.

9/ Le match retour contre Dark Maul dans Star Wars Rebels

Crédit : Lucasfilm

Sous la nuit de Tatooine, Obi-Wan Kenobi affronte à nouveau Dark Maul mais pour la dernière fois. Même face à sa Némésis, le Jedi ne cède pas à la rage pendant le combat pour enfin terrasser le Seigneur Sith au bout d’une poignée de seconde.

8/ Le fameux message de la prélogie dans Star Wars Rebels

Crédit : Lucasfilm

Star Wars Rebels montre le message laissé hors-écran par Obi-Wan Kenobi dans La revanche des Sith. Un message sombre mais plein d’espoir avec une force tranquille. Le Jedi promet qu’un nouvel espoir émergera.

7/ Le combat qui a changé la galaxie dans La revanche des Sith

Crédit : Lucasfilm

Ce combat a littéralement bouleversé la galaxie. Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, amis proches comme des frères, s’affrontent. Suite à ce combat sur Mustafar, le Jedi se retire et son ancien apprenti endosse le costume de Dark Vador.

6/ La mort du général Grievous dans La revanche des Sith

Crédit : Lucasfilm

C’était un moment attendu par les fans. Obi-Wan Kenobi achève le général Grievous avec un tir de blaster à la dernière seconde.

5/ L’alliance improbable dans Star Wars : The Clone Wars

Crédit : Lucasfilm

Dans Star Wars : The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi est capturé et se réveille dans la vaisseau de Dark Maul. Il reçoit l’aide inattendue d’Asajj Ventress, une Sith, pour affronter Savage Opress. Le Jedi accepte cette aide inattendue non sans une petite plaisanterie.

4/ La chevauchée fantastiques dans La revanche des Sith

Crédit : Lucasfilm

Dans La revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi parcourt Utapau sur le dos d’un Boga. Un animal que le Jedi maîtrise à la perfection, capable de le faire taire alors qu’il s’infiltre dans le camp ennemi pour repérer le général Grievous. Non sans récompenser son Boga par un tapotement sur la tête.

3/ Le combat sur Naboo dans La menace fantôme

Crédit : Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi n’est qu’un apprenti Jedi lorsqu’un combat à mort contre Dark Maul a lieu sur Naboo. Le Sith tue Qui-Gon Jinn lors de cet affrontement incroyable qui ferme ce premier film de la prélogie. Pour la première fois, le Jedi terrasse Dark Maul.

2/ Le combat avec Jango Fett dans L’Attaque des Clones

Crédit : Lucasfilm

C’est un duel marquant de la prélogie entre Obi-Wan Kenobi et Jango Fett. Le chasseur de primes utilise l’arsenal complet de son armure mandalorienne. Mais le Jedi a plus d’un tour dans son sac dont un coup de pied volant qui renverse son adversaire.

1/ L’assassinat de Satine Kryze dans The Clone Wars

Crédit : Lucasfilm

Un moment déchirant pour les fans de Star Wars a lieu dans The Clone Wars. Dark Maul capture Satine Kryze, l’amour d’Obi-Wan Kenobi, avant de la tuer devant ses yeux pour le tourmenter. Malgré toute la colère et la rage, le Jedi ne succombe pas au côté obscur de la Force. Sans faiblir, il dit à son adversaire : « Tu peux me tuer mais tu ne me détruiras jamais ». Le plus grand moment de combativité d’Obi-Wan Kenobi alors qu’il vit l’un des traumatismes de sa vie.

Source : starwars.com