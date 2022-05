Star Wars : ce lien inattendu entre Ewan McGregor et la première trilogie

À moins de vivre sur une autre planète, vous n’êtes pas sans savoir que parmi les nouveaux venus sur Disney+ en mai 2022, on trouve la mini-série Obi-Wan Kenobi. Comme le montre le nouveau trailer, Ewan McGregor croise la route de Dark Vador en reprenant le costume du Jedi. Hayden Christensen est également présent pour jouer le terrible Sith après avoir campé Anakin Skywalker dans la prélogie. Mais saviez-vous que pour le premier comédien cité, Star Wars est une affaire de famille ? L’oncle d’Ewan McGregor, Denis Lawson, incarne Wedge dans la trilogie originale, un pilote rebelle.

Peu de gens savent que le comédien Denis Lawson est l’oncle d’un certain Ewan McGregor. L’homme incarne Wedge dans la trilogie originale, un pilote rebelle présent à l’assaut de l’Étoile de la Mort dans Un nouvel espoir. On l’aperçoit également lors du second assaut dans Le Retour du Jedi mais aussi dans la bataille de Hoth de L’Empire contre-attaque. Sans oublier que le personnage survit à tous ces événements jusqu’à revenir dans L’Ascension de Skywalker !

Lors d’une interview pour Jimmy Kimmel, Ewan McGregor a parlé du rôle de son oncle en pleine promotion de la mini-série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Le comédien se remémore avoir vu son oncle au cinéma alors qu’il n’avait que 5 ou 6 ans. Lui et son frère se montraient très excités à l’idée de voir Denis Lawson dans le film.

Je me souviens que je me tenais devant l’école. J’avais 5 ou 6 ans, j’étais là avec mon frère. Ma mère et mon père sont venus nous chercher et ils nous ont emmenés dans la « grande ville » pour voir un film dans lequel mon oncle Denis Lawson jouait. Alors nous y sommes allées. On était si excités d’aller voir, vous savez, mon oncle dans un film. C’était vraiment grisant ! Puis on s’est assis et c’était Star Wars. Nous étions soufflés.

– Ewan McGregor