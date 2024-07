Offre imbattable : la console Razer Edge dégringole à 249 € pour le Prime Day

Les consoles portables reviennent en force ces dernières années. On trouve de nombreux modèles, dont la Razer Edge qui a l’avantage de bénéficier de 50 % de réduction lors de ce Prime Day. Il va être difficile de trouver cette dernière à un tarif plus abordable.

À l’occasion du Prime Day, de nombreux jeux vidéo et accessoires dédiés au gaming sont en promotion. Mais plus surprenant, Amazon propose une importante réduction sur une console portable, la Razer Edge. Cette dernière est disponible à moitié prix, c’est-à-dire à 249,99 €, au lieu de 499,99 €. C’est une jolie réduction, cependant comme il s’agit d’une offre Prime Day vous avez uniquement jusqu’au 17 juillet pour profiter de cette bonne affaire. Il faut donc être réactif, et si jamais vous n’êtes pas abonnés à Prime il est possible de s’inscrire sans débourser un seul centime dans un certain cas.

Acheter la Razer Edge à 249 € sur Amazon

La Razer Edge, une console portable à prix cassé

Disons-le tout de suite, à 499 euros, la Razer Edge n’est pas la console portable que nous conseillons le plus. Cependant, à 250 euros, c’est une tout autre histoire. Dans le détail, il s’agit d’une console hybride. Plus concrètement, elle prend la forme d’une tablette à laquelle se connectent deux manettes. Cependant, ces dernières sont présentées sous un seul bloc. Si le design rappelle celui de la Switch de la Nintendo, elle n’en reste pas moins une machine très différente.

Dans tous les cas, le produit de Razer fonctionne sous Android et vous avez donc accès à tous les jeux du PlayStore. Bien évidemment, le streaming est également de partie grâce aux services Razer Nexus, Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now ou Steam Link.

Côté technique, ce modèle dispose d’un écran Amoled (tactile) de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Sans surprise, la qualité d’affichage se révèle excellente, même si l’on regrette des bordures assez larges. Ensuite, elle est équipée d’un processeur Snapdragon G3x Gen 1 accompagné de 8 Go de mémoire vive. Sinon, elle possède 128 Go de capacité de stockage extensible via une carte mémoire microSD. Les performances sont ici très correctes.

Enfin, si la marque annonce 10 heures d’autonomie en streaming jeux vidéo, lors de nos essais cette dernière varier plus entre 5 et 7 heures. Un résultat honorable quand on compare cette console aux modèles concurrents. Cependant, il faut tout de même deux heures pour la recharger à 100 %. Pour plus de renseignements, découvrez notre test détaillé de la Razer Edge.

