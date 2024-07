Amazon Prime Day : Apple, Google, Samsung, profitez de superbes réductions sur un large choix de smartphones

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, le Prime Day est un moment intéressant pour faire son achat. En effet, durant cette période (16 au 17 juillet) Amazon multiplie les bons plans sur une large sélection d’appareils. Que vous soyez à la recherche d’un mobile sous Android ou sous iOS, il va être facile de trouver son bonheur. Dans tous les cas, il va falloir être réactif pour éviter de rater les meilleures offres. De même, les stocks risquent de vite s’épuiser pour certains produits. Pour rappel, il faut être membre Prime pour y profiter. Voici les promotions les plus intéressantes sur les smartphones pour le Prime Day.

Prime Day Smartphones

Google Pixel 8 Pro à 719 €, au lieu de 1099 €

Le Pixel 8 Pro est ni plus ni moins que le fleuron des smartphones Google. Ce dernier se positionne comme l’un des meilleurs photophones du marché, et pour le Prime Day, Amazon brade littéralement ce mobile. En effet, son prix est de 719 € contre 1099 € le reste du temps. D’ailleurs, la version basique est également en promotion. Dans le détail, ce modèle est équipé d’un ensemble de 3 capteurs photo dont, un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx. Le résultat est sublime peu importe la situation est les fonctionnalités offertes par l’IA sont un vrai plus.

Pour le reste, il est équipé d’un processeur Google Tensor G3 épaulé par 12 Go de ram. Celui-ci assure des performances suffisantes pour la majorité des usages. Enfin, sa batterie de 5000 mAh va garantir une bonne journée d’autonomie. En mode économie d’énergie, il est même possible de tenir plusieurs jours. Pour plus de détails, voici notre test complet du Google Pixel 8 Pro.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro à 169 €, au lieu de 299 €

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone abordable pour le Prime Day, nous ne pouvons que vous conseiller le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à 169 euros. Ce n’est pas un produit de dernière génération, mais pour un mobile d’entrée de gamme à ce tarif, sa fiche technique reste très bonne. Tout d’abord, il a la particularité d’embarquer une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est rare d’obtenir une telle qualité d’affichage sur ce type de mobile. Ensuite, il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080 épaulé par 8 Go de ram.

Sans être une machine de guerre, il offre une grande fluidité et il est même possible de jouer à certains jeux mobiles sans faire trop de sacrifices. Cependant, il faut reconnaître que la partie photo est en retrait. Si les clichés de jour sont corrects, on ne peut pas en dire autant des images de nuit. Enfin, sa batterie de 5000 mAh assure une solide autonomie.

Galaxy A55 à 399 €, au lieu de 499 €

Le Samsung Galaxy A55 est le smartphone de milieu de gamme par excellence. Dans son domaine, il se révèle être le meilleur mobile sous la barre des 500 euros et avec le Prime Day, son prix est tombé à 399 euros. Dans le détail, il offre une grande qualité d’affichage grâce à sa dalle Amoled de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz. D’autre part, il est équipé du processeur Exynos 1480 épaulé par 8 Go de ram. Si dans l’ensemble, ce dernier assure de bonnes performances, il faut éviter de le pousser dans ses retranchements en matière de gaming.

Sans surprise, son module photo est d’assez bonne qualité. Cependant, comme tous ses concurrents dans cette tranche tarifaire, il peine un peu en situation de basse lumière. Enfin, sa batterie de 5000 mAh garantit une bonne journée d’autonomie voire un peu plus. Voici notre test détaillé du Galaxy A55.

