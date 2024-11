On a testé Enki Connect, la box domotique de Leroy Merlin : la simplicité à petit prix

7/10 Box ENKI Connect de Leroy Merlin 29,90€ Voir le verdict Facile à installer

La première box domotique conçue par Leroy Merlin a déjà 7 ans. Depuis la célèbre enseigne a eu le temps de peaufiner sa copie. Pour cette nouvelle version, baptisée Enki Connect (un boitier portant ce nom existait déjà mais il ne gérait que les luminaires), 3 axes principaux ont été travaillés : accroitre la fiabilité, offrir plus de flexibilité en permettant de connecter beaucoup d’objets issus de marques différentes et enfin rendre l’ensemble facile à installer et à gérer.

Mais les ambitions de Leroy Merlin vont plus loin puisqu’il ambitionne de devenir le coach énergie incontournable de nombreux foyers. Un objectif d’envergure qui ne sera pas le plus simple à atteindre mais le fabricant prévoit de nombreuses mises à jour pour se donner les moyens d’y parvenir.

💸 Un prix attractif

Il y a encore peu de temps, il fallait débourser 119 euros pour acquérir la Box domotique Enki. Une échelle de prix que l’on va retrouver chez Netatmo dont la box iDiamant, qui permet de piloter ses volets roulants, dépasse allègrement les 100 euros. Moins chère, la box Philips (Bridge Hue) capable de vous aider à piloter vos éclairages coûte quand même plus de 50 euros. En proposant sa box à 29,90€ Leroy Merlin a donc choisi un positionnement prix très agressif.

🛜 Interopérabilité avec un bon nombre de marques

Pour parvenir à ce prix, Leroy Merlin a notamment simplifié le design mais a surtout réduit le nombre de protocoles de communication gérés. La box est compatible Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, et c’est tout.

En effet, l’enseigne a fait le constat que dans les faits le seul protocole pour objets connectés vraiment répandu était Zigbee. On ne retrouve donc pas Matter, ce protocole annoncé en grande pompes en novembre 2022 et soutenu par Google, Apple, Amazon, Samsung… L’avenir nous dira si Leroy Merlin a fait le bon choix.

La Box Enki Connect est donc là pour faire la passerelle entre Zigbee et Wi-Fi, le Bluetooth n’est lui sollicité que pour l’appairage.

Le pari est donc d’offrir une box pas chère et interopérable avec un maximum de marques. Elle est, bien sûr, compatible avec les marques Leroy Merlin comme Lexman (lumière, prise…) ou Sedea (chauffage, capteur…) mais dans l’application on peut voir des marques comme Somfy, essentielB (marque Boulanger), Avidsen (panneaux solaires), etc. Sans surprise, intégrer les objets connectés de marques tierces complique un peu les choses. Selon les cas, il faudra passer par la fonction « ajout d’un compte partenaire », la connexion s’effectuera alors directement par le Web. Nous n’avons pas pu tester toutes ses compatibilités mais un tour dans les avis d’utilisateurs laisse penser que cela marche.

🐥 Encombrement minimal

Cela peut apparaitre comme un détail mais la box Enki Connect est petite (6,5 cm x 6,5 cm x 2 cm) et c’est appréciable. Elle peut se dissimuler facilement et ne pas venir encombrer votre salon. On peut cependant lui reprocher d’être trop lumineuse malgré sa petite taille et d’éclairer excessivement une pièce la nuit. Mais Leroy Merlin a déjà prévu d’effectuer une mise à jour de sa box à ce sujet pour baisser d’un cran l’intensité lumineuse.

🛠️ Une installation plutôt simple

Il a fallu s’y reprendre à 3 fois pour que la box Enki Connect soit reconnue sur le réseau WiFi mais cela a fonctionné sans manipulation excessive, même si on ne sait pas trop pourquoi cela n’a pas marché du 1er coup. L’installation est simple et il suffit de se laisser guider par les écrans qui s’affichent dans l’application. Des QR codes placés sur la box et plus généralement sur tous les objets que nous avions en test permettent de faciliter l’ajout des différents éléments.

Des QR code placés sur les objets à connecter facilitent leur installation.

Vous êtes invités à attribuer chaque objet à une pièce en particulier. Cela va vous permettre par la suite de vous y retrouver assez simplement. Et si vous décidez de déplacer une ampoule ou une prise, pas de souci la manipulation est simple.

⚡️ La liaison avec le compteur Linky n’est pas au point

Malgré plusieurs tentatives cela n’a pas fonctionné. A la fin du parcours, on vous suggère d’appeler Enedis, ce que nous avons fait, mais l’interlocutrice au bout du fil n’avait visiblement rien à dire sur le sujet et nous invitait à nous rapprocher de Leroy Merlin…

Par acquit de conscience, nous avons réalisé la même manipulation avec l’application Hello Watt et là, cela a fonctionné du premier coup.

L’application Hello Watt

Leroy Merlin est informé que certains utilisateurs ne parviennent pas à lier leur compteur Linky avec l’application et travaille sur le sujet, mais aucune date n’est avancée pour la résolution du problème.

Nous ne pouvons donc pas savoir ce qu’aurait donné une intégration complète, cependant d’après ce que nous avons pu constater sur l’application Hello Watt, vous n’apprendrez pas grand-chose de plus que ce qu’il est déjà possible de savoir en se connectant au compte de votre fournisseur d’électricité.

📱Application, un bon début mais des fonctions manquent à l’appel

De ce côté pas de changements majeurs, c’est la même application qui accompagnait déjà les anciennes box. Et elle est au centre du pilotage de vos équipements connectés. C’est là que vous pourrez entre autres gérer vos éclairages et vos différents chauffages ou encore créer des scénarios pour simuler une présence pendant vos vacances.

L’application est simple et bien conçue, on s’y retrouve donc facilement.

En revanche, et c’est sans doute le plus gros défaut de l’application Enki, impossible d’inviter d’autres personnes à partager son compte. Un membre de la famille qui n’a pas accès à l’application ne pourra effectuer aucun réglage, à part allumer ou éteindre l’appareil en appliquant la bonne vieille méthode de l’interrupteur. De même, pour ceux qui louent leur domicile, impossible de donner des droits temporaires à des visiteurs.

La seule solution dans l’immédiat est de partager son compte et donc de communiquer ses identifiants (login et mot de passe) avec ceux à qui l’on souhaite donner des droits.

Mais Leroy Merlin assure que ce manque sera comblé mi-2025. Il est même prévu de pouvoir créer des profils afin que chaque utilisateur dispose d’un tableau de bord personnalisé. Ainsi, il sera possible de donner des droits permettant uniquement de gérer l’éclairage et l’ouverture des volets roulants mais pas les radiateurs, par exemple.

💡 Les objets connectés testés

Ampoule LED connectée Lexman E27

Si l’on n’a jamais vraiment expérimenté d’objets domotiques connectés, l’ampoule Lexman est une très bonne porte d’entrée. C’est en effet un moyen agréable de customiser son ambiance lumineuse en choisissant la couleur et l’intensité de lumière que l’on préfère. Et tout ça à moindre coût puisque le modèle que nous avons testé coûte 11,90 euros.

On peut mettre un minuteur (dans les faits cela ne sert pas tant que ça) mais on peut aussi programmer des scénarios pour par exemple simuler une présence quand on est absent.

Prise connectée

Ce type de prise a 2 fonctions principales : mettre un appareil sur on/off et vous renseigner sur la consommation électrique de vos appareils.

Connaitre sa consommation est intéressant même si vous aurez vite fait le tour du sujet. Sachant que ce genre de prise ne peut pas être utilisée avec des équipements de type frigo, four, lave-vaisselle (tous les gros consommateurs d’énergie) souvent parce qu’ils sont branchés via un câble directement dans le mur, donc impossible d’intercaler une prise. Et même si c’est le cas, ce n’est pas toujours facile d’accès.

Toutefois, cela peut être instructif de faire quelques tests. On a ainsi pu constater qu’un AirFryer consomme beaucoup plus qu’une cafetière ou une bouilloire électrique. Cela semble évident mais cela permet de clarifier les choses. L’application vous donne quelques estimations de montants mais sans rapport avec votre tarif réel.

Cela fait d’ailleurs partie des améliorations que Leroy Merlin veut ajouter à l’application, pouvoir renseigner manuellement les tarifs propres à son contrat. Car même si votre compteur Linky est lié à l’application, elle ne récupère pas pour autant les prix qui vous sont appliqués.

Quant à l’utilisation de cette prise pour activer ou désactiver un appareil, on n’en a pas vraiment trouvé l’utilité. Cela peut servir pour simuler une présence alors que l’on est absent, mais est-ce qu’il ne vaut mieux pas utiliser directement une ampoule connectée qui délivrera en prime une lumière à votre goût ?

La Smart Plug ENKI Lexman coûte 17,90€.

Capteur de température et d’humidité

Tout est dit dans le nom. Ce capteur à peine plus gros qu’une pièce de monnaie vous permet de surveiller la température de vos pièces et d’en connaitre le taux d’humidité. Cela n’a pas d’autre mérite que de vous donner cette information mais c’est déjà pas mal.

Le thermomètre connecté Sedea coûte 9,99€.

Tête de radiateur thermostatique

Malheureusement, les adaptateurs fournis n’ont pas convenu et il nous a donc été impossible de tester son efficacité. Mais ce type de produit n’est pas neuf, et on sait que cela marche.

La tête thermostatique connectée Sedea coûte 39,90€.

♨️ Une passerelle vers un programme d’effacement des radiateurs

Leroy Merlin vient de lancer un programme d’effacement de consommation électrique en collaboration avec RTE. Ce programme s’adresse à tous ceux qui ont des chauffages électriques connectés via la plate-forme ENKI. En acceptant que vos radiateurs soient automatiquement éteints lorsque le réseau électrique est sous tension, vous pourrez recevoir une rémunération de 15 euros par radiateur et par an qui vous sera versée par Leroy Merlin.

