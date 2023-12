Test Dreame H11 Core, l’aspirateur balai laveur à petit prix, pour des sols vraiment impeccables ?

Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En tant que spécialiste du nettoyage des sols de la maison, Dreame offre un large éventail d’appareils multifonctions, de l’aspirateur surpuissant comme le R20 testé l’été dernier à l’aspirateur robot de dernière génération avec lavage intégré comme le Dreame L20 Ultra, plus récemment passé par la rédaction, lui aussi. Dreame a également intégré ses technologies les plus avancées dans un type d’appareils qui a le vent en poupe : les aspirateurs balais sans fil avec fonction de lavage.

La poignée du Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La gamme H11 du constructeur s’enrichit en cette toute fin d’année d’un nouveau modèle, le H11 Core qui présente l’avantage d’être commercialisé à un prix très abordable tout en offrant sur le papier de belles caractéristiques et la promesse de sols propres, facilement et rapidement. Nous avons donc vérifié ce qu’il en était en testant cette nouveauté pendant quelques jours. Le H11 Core vaut-il le détour en matière d’efficacité ? Voici notre avis sur la question.

Quels sont le prix et la disponibilité du H11 Core ?

Discrètement lancé en France par Dreame, le H11 Core fait suite aux H11 et H11 Max de 2021, sachant qu’il y a eu entre-temps une gamme H12, avec notamment un H12 Pro bien plus haut de gamme, mais aussi deux fois plus cher.

Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Bizarrement absent du site de Dreame France, le H11 Core est, en revanche, vendu sur Amazon, Rue du commerce, Rakuten et chez Electro-Dépôt. Son principal attrait ? Son prix compétitif face au H11 Max ou au H12 Pro et d’une manière générale vis-à-vis de rivaux coûteux comme les aspirateurs balais laveur de Roborock ou Tineco.

Voici son prix et celui de ses aînés le H11 et le H11 max.

Dreame H11 Core : 199 euros

: 199 euros Dreame H11 : 199 au lieu de 399 (oct 2021)

: 199 au lieu de 399 (oct 2021) Dreame H11 Max : 429 euros au lieu de 599 (oct 2021)

Pour ce prix, le H11 Core fait l’impasse sur les accessoires de remplacement qu’on trouve souvent joints avec les modèles haut de gamme, qu’il s’agisse de filtres ou de rouleaux. Il faudra donc songer à remplacer ces éléments au bout d’un certain temps (qui dépend de la fréquence à laquelle vous nettoyez vos sols). Le nettoyage peut s’effectuer à l’eau, mais l’achat d’un liquide nettoyant compatible avec l’appareil est recommandé. Comptez une vingtaine d’euros pour 500 ml de la solution de nettoyage ou le remplacement du rouleau brosse et environ 16 euros pour un filtre supplémentaire.

Dreame H11 Core démonté / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Garanti deux ans, le H11 Core comprend les éléments suivants :

Le corps principal avec une brosse à rouleau et deux réservoirs (eau propre, eau sale)

avec une brosse à rouleau et deux réservoirs (eau propre, eau sale) La poignée avec les boutons de fonctionnement

avec les boutons de fonctionnement La station de chargement / lavage

/ lavage La brossette de nettoyage (ou goupillon)

de nettoyage (ou goupillon) L’adaptateur électrique

Caractéristiques techniques

Bien que le H11 Core s’avère un aspirateur balai laveur d’entrée de gamme, il offre les mêmes fonctions de base que ses prédécesseurs ou que ses concurrents. Il est donc capable d’aspirer et de laver le sol simultanément, ce qui évite le double passage pour l’utilisateur. Les différences se jouent en suite sur la puissance d’aspiration, la taille des réservoirs, l’autonomie ou encore d’autres caractéristiques comme la possibilité de gérer les bords d’une pièce, la détection de saleté, le séchage du rouleau etc.

Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici les principales caractéristiques du Dreame H11 Core :

Aspirateur-laveur : format stick

: format stick Nettoyage : standard (Eco) et Turbo (Max), prise en charge améliorée des bords

: standard (Eco) et Turbo (Max), prise en charge améliorée des bords Moteur : à balais, traction avant

: à balais, traction avant Puissance d’aspiration : 6000 PA (170W)

: 6000 PA (170W) Brosse : à rouleau (540 tours/minute)

: à rouleau (540 tours/minute) Batterie : Li ion 6*2500 mAh, amovible, indicateur de charge

: Li ion 6*2500 mAh, amovible, indicateur de charge Rangement / chargement : station d’accueil à placer contre un mur

: station d’accueil à placer contre un mur Poids : 4,65 kg à vide

: 4,65 kg à vide Autonomie annoncée : 22 mn

: 22 mn Bac à eau propre : 900 ml

: 900 ml Bac à eau sale : 500 ml

: 500 ml Divers : auto-nettoyage de la brosse, écran LED

: auto-nettoyage de la brosse, écran LED Annonces vocales : oui

: oui Accessoire : goupillon (brossette) inclus

Par rapport au H11, le H11 Core marque une évolution avec une meilleure prise en charge des bords. Il est en revanche moins puissant et moins autonome que le H11 Max, équipé d’une plus grosse batterie.

Un design soigné, mais assez imposant

À l’instar de ses concurrents, le H11 Core est un aspirateur assez lourd qui dépasse les 5 kg lorsque son réservoir est plein. Pour faciliter les déplacements au sol, il est équipé de 4 roues, deux petites à l’avant et deux grosses roues auxiliaires. Surtout, lorsqu’on le manœuvre vers l’avant, le poids n’est pas du tout gênant, on a juste à accompagner l’aspirateur dans son mouvement. Il bénéficie pour cela de la traction puissante du rouleau, très appréciable, qui facilite le déplacement vers l’avant. Ramener l’aspirateur vers soi nécessite, en revanche, plus de poigne (et on le fait souvent pour éviter de marcher sur le sol mouillé), tandis que l’orienter correctement le long des plinthes et dans les coins peut assez vite engourdir le bras. Avec ce type d’appareil, on est loin de l’aspirateur robot qui trime pendant que vous bouquinez au salon. Le prix n’est cependant pas le même et sur certaines taches bien incrustées et sèches, l’aspirateur balai laveur peut se montrer bien plus efficace, comme on le verra plus tard. Même s’il y a des limites en fonction des substances collées au sol.

Les 4 roues du Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Conçu dans un plastique gris foncé sans fioriture, mais de bonne facture, le H11 Core est un modèle de simplicité au montage comme en utilisation. Le manuel fourni (en français) permet de maîtriser la bête en quelques minutes. L’assemblage est rapide. Il suffit de clipser la poignée dans le corps de l’aspirateur, de placer celui-ci sur sa station et de relier cette dernière au secteur pour recharger le tout à 100 %. On remplit le réservoir supérieur d’eau du robinet (en ajoutant 10 ml, pas plus, de solution nettoyante si on a pensé à en acheter) et le nettoyage peut commencer.

Bac à eau propre du Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le fonctionnement de l’aspirateur est tout aussi redoutable de simplicité avec 3 boutons à maîtriser, celui de mise en route, celui qui permet de passer du mode standard au mode turbo et celui qui permettra de nettoyer le rouleau après le ménage. Un écran LED affiche le niveau de batterie en pourcentage restant tandis que les deux niveaux de puissance sont indiqués sous les dénominations Eco et Max.

Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au dos de l’aspirateur, un petit bouton permet d’activer/ régler le niveau sonore de l’assistant vocal. Dreame parle de saisie vocale, mais il n’est en aucun cas question de piloter l’aspirateur à la voix. Ce bouton permet juste de lancer une assistance sonore, en français, qui vous indique dans quel mode vous êtes ou la marche à suivre une fois la tâche terminée. Assez dispensable du fait de la présence de l’écran, mais nul doute que certains apprécieront ce guidage.

Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au repos ou même en fonctionnement, le H11 Core reprend un trait appréciable et commun aux appareils de ce type : le mode parking. Pour démarrer la tâche, il faut incliner le corps de l’aspirateur et pour faire une pause, il suffit de le redresser. Même en dehors de sa station, il reste droit sans qu’il soit nécessaire de l’appuyer contre un mur. Très pratique pour déblayer le terrain devant le H11 Core, sans perdre inutilement de l’autonomie. Enfin, nous avons particulièrement apprécié le démontage hyper simple qui complète le nettoyage automatique. Quatre pressions suffisent à ôter le réservoir d’eau propre, d’eau sale, à déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse et à éjecter ce dernier. Remettre en place les composants est tout aussi pratique. La qualité de conception est aussi irréprochable que sur un modèle premium.

Dreame H11 Core : des atouts et quelques lacunes

En plus de son design soigné et de son prix abordable, le H11 Core présente quelques atouts susceptibles de faire pencher la balance en sa faveur. À commencer par son mode d’auto-nettoyage qui évite (partiellement) une tâche pour le moins fastidieuse. En fin de session ménagère, avant de vider le bac à eau sale, il suffit de presser le bouton situé sur le dessus du manche pour rincer le rouleau à grande eau.

Cela dure un peu plus de 2 minutes, c’est assez bruyant, le rouleau se mettant à tourner à grande vitesse. C’est d’ailleurs le seul moment pendant lequel le H11 Core est vraiment bruyant, sauf à pousser à fond le volume de l’assistant.

Dreame H11 Core : les circuits eau propre – eau sale / Crédit : Dreame

Il ne reste plus ensuite qu’à extraire le rouleau et évacuer les quelques fibres et déchets qui pourraient rester collés et à le laisser sécher plusieurs heures. Ce n’est pas rapide du fait du temps de séchage. Il n’y a pas de mode séchage à l’air chaud du rouleau comme sur le H12 Pro, mais au moins la corvée est limitée.

Dreame H11 Core : boutons d’extraction du rouleau / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En revanche, vider le bac à eau sale n’est pas ce qu’on a préféré, loin de là. Il y a bien un filtre (lavable) qui retient en partie les moutons et poils d’animaux, mais si vous avez nettoyé un sol très sale avec de gros débris comme des coquilles d’œufs, tout vient se mélanger dans le fond du bac (l’eau sale, les détritus plus ou moins gros).

Dreame H11 Core : le bac à eau sale / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Impossible de tout évacuer dans votre évier sans un minimum de tri, sous peine de le boucher. C’est la seule partie un peu désagréable de la session de ménage, mais il faut impérativement s’y atteler après chaque nettoyage des sols. Sinon, ce bac peut vite sentir très mauvais. En cas d’oubli, le système présente le mérite d’être relativement étanche, l’odeur reste donc cantonnée au bac.

Si parmi les atouts du H11 Core, on peut compter le mode turbo qui tente de régler leur compte aux taches les plus tenaces, l’appareil ne dispose pas d’un détecteur de saleté qui lui permettrait d’ajuster sa puissance d’aspiration et de lavage. Ce mode est laissé au H11 Max. En contrepartie, le H11 Core innove avec sa capacité à nettoyer le sol au plus proche du mur, soit jusqu’à 6 mm de ce dernier, ce qui est bien mieux que les précédents modèles H11 qui laissaient un espace de 2 bons centimètres. Cette fonction n’est disponible que du côté droit de l’appareil. Il vous faudra donc virevolter de temps en temps pour être sûr de ne rater aucune bordure. Pour disposer de cette fonction à droite comme à gauche, mieux vaut opter pour le H12 Pro.

Dreame H11 Core : nettoyage des bordures / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Par ailleurs, l’ensemble qui inclut la brosse à rouleau est assez massif, il sera donc tout bonnement impossible d’atteindre certains recoins avec le H11 Core. Il faudrait pour cela, une deuxième tête plus petite. Il semble que certains modèles à l’étranger disposent de cet accessoire, mais pas le modèle français. On ne pourra pas non plus abaisser le corps de l’appareil en-dessous d’un angle supérieur à 140 degrés (pour nettoyer sous un meuble bas, par exemple), sous peine de laisser échapper l’eau sale et de noyer ainsi le moteur.

Dreame H11 Core Amazon 199€

RueDuCommerce 199€

Rakuten 199€

Une aide-ménagère assez efficace

Nous abordons enfin la question primordiale : le H11 Core de Dreame laisse-t-il les sols propres ? La réponse est oui, même s’il est nécessaire de tempérer un peu ce verdict. Nous l’avons testé sur un cocktail assez détonnant alliant du liquide et du solide : œuf, coquille d’œuf, thé infusé, sauce soja, farine, litière pour chat, huile et miel (le tout inévitablement saupoudré des poils du greffier). Sauf à avoir une progéniture particulièrement inventive, vous avez assez peu de risque de trouver ça chez vous tous les jours.

Notre mixture / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dreame H11 Core en action / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dreame H11 Core : un passage suffit à nettoyer le plus gros / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En un passage avec le mode standard dit “Eco” enclenché (il l’est systématiquement par défaut), il reste quelques débris. En passant au mode turbo dit “Max”, le sol redevient propre et net, sauf sur la partie miel qui a séché.

Seul le miel collé et sec résistera / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Quelques traces subsistent qui nécessiteront une action manuelle. Pour tout le reste, c’est impeccable, à condition d’effectuer deux ou trois passages sur les parties les plus sales. Le H11 Core s’est même chargé des poils de chat, retrouvés entortillés autour du rouleau. C’est à ce moment qu’on apprécie d’avoir l’auto-lavage même s’il n’est que partiel et surtout un appareil qui se démonte et se remonte en un clin d’œil. Il faut néanmoins donner un peu de sa personne,

Le grattoir dentelé facilite le travail du Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On peut toutefois se demander légitimement si ce type d’appareil qui nécessite un entretien systématique est un gain de temps. Face à un pro du ménage, sans doute pas. D’autant plus que ce pro, lui, nettoiera parfaitement les bordures et les recoins, ce que le H11 Core a du mal à gérer malgré son côté droit capable d’aller au plus près d’un mur. Si du liquide a coulé sur le joint entre le sol et le mur, votre H11 Core ne pourra pas faire grand-chose. En revanche, il vous évitera au maximum le contact direct avec la serpillière et donc la saleté. Et s’il risque de muscler vos bras, il ménage au moins au maximum votre dos.

Une autonomie un peu juste pour une grande surface

Avec sa batterie de 6 x 2500 mAh, bien inférieure aux 6 x 4000 mAh du H11 max, l’autonomie annoncée par Dreame n’est que de 22 min, pour un temps de charge de 4h30. Cela peut sembler vraiment peu, mais cela mérite de développer un peu ce propos. Lors de notre test, l’aspirateur a en effet rendu l’âme au bout de 24 minutes – on n’est pas tombé loin ! pendant ce laps de temps, nous avons eu le temps de nettoyer une quarantaine de m² avec plusieurs passages à certains endroits qui étaient vraiment sales (couloir avec beaucoup de passage, salle de bains, etc.).

Bouton de mise en route et bouton de sélection du mode Turbo du Dreame H11 Core / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dans le cadre d’un nettoyage régulier (sans accumulation de saleté, il devrait donc être possible de couvrir environ 60 à 80 m². Précisons qu’un nettoyage en mode turbo de bout en bout réduira l’autonomie à une vingtaine de minutes.

Évidemment, une autonomie de 24 minutes est, quoi qu’il en soit, un peu juste pour miser sur un nettoyage complet d’une grande surface sur une seule matinée, par exemple. Précisions toutefois qu’il ne nous a fallu que 2h30 pour recharger l’aspirateur (et pas 4h30 comme l’annonce Dreame). Quant au bac à eau propre de 900 ml, il suffit amplement à couvrir une autonomie de 20 à 25 minutes, avec le nettoyage du rouleau inclus.

