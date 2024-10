Leroy Merlin veut vous aider à réduire vos factures d’énergie grâce à Enki

Leroy Merlin veut devenir votre « coach énergie ». Non, il ne s’agit pas d’une technique qui va vous aider à capter des flux telluriques pour dynamiser vos chakras mais bien d’une application (avec tout un tas d’objets connectés qui vont avec) censée vous aider, entre autres, à réduire vos dépenses énergétiques.

En 2017 déjà Leroy Merlin proposait une première version de son application Enki qui avait pour mission essentielle de piloter tous les équipements connectés d’un foyer depuis un seul endroit. 7 ans plus tard, la célèbre enseigne déclare avoir entendu les remarques des utilisateurs et observé les dépenses des acheteurs dans ses magasins, et sans surprise, la problématique numéro 1 est devenue entre-temps d’alléger la facture d’énergie. Si la préoccupation n’est pas nouvelle, elle est d’autant plus exacerbée depuis la hausse des tarifs de l’électricité (et de tous les prix en général).

L’application Enki se connecte à votre compteur Linky

Leroy Merlin a donc entièrement repensé son application (la mise à jour a eu lieu le 25 septembre) pour qu’elle devienne ce fameux « coach énergie » capable de vous faire faire des économies. Pour cela l’application Enki, vous invite en premier lieu à connecter votre application à votre compteur Linky afin de récupérer toutes les données nécessaires à une connaissance parfaite de votre consommation partant du principe que plus on est informé, moins on consomme (point validé par une étude du CNRS qui date de 2015).

Bien évidemment le but n’est pas que vous en restiez là mais que vous ajoutiez capteurs et autres objets connectés à l’application pour obtenir une maitrise totale de votre foyer tant au niveau de la surveillance de votre consommation que des fonctionnalités de pilotage classiques (allumage des lumières, mise en place de scénarios, minuterie, surveillance…). Leroy Merlin dispose d’une gamme complète d’objets connectés sous ses différentes marques (Lexman, Sedea…) sans oublier les produits des marques partenaires vendues dans les boutiques Leroy Merlin (Legrand, Somfy…).

Leroy Merlin propose de nombreux objets connectés sous ses propres marques. © I. Dumonteil / Tom’s Guide.

L’application utilise le WiFi pour communiquer avec les différents éléments présents dans votre maison. Toutefois de nombreux objets connectés (notamment tous ceux qui utilisent des piles) utilisent le protocole de communication ZigBee et nécessiteront donc la présence de la Box Connect Enki qui assurera la conversion entre ZigBee et WiFi. L’appairage entre appareils fera lui appel au Bluetooth.

Pour l’instant Leroy Merlin a choisi le pragmatisme et n’intègre que ces 3 standards de communication (WiFi, ZigBee et Bluetooth), le prometteur standard Matter tardant à se matérialiser dans des équipements disponibles pour les consommateurs. Mais Leroy Merlin n’exclut pas à terme de se rendre compatible si le marché est là.

Reste à savoir combien d’objets connectés vont être reconnus par l’application (au moins 25 marques différentes d’après l’enseigne). Mais nous vous en dirons plus très bientôt après nos tests.

L’application permet de connecter plus de 500 objets connectés différents.

