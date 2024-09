One UI 6.1.1 arrive enfin sur ces téléphones Samsung Galaxy avec de nouvelles fonctions IA

One UI 6.1.1 et ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour Galaxy AI arrive sur d’autres smartphones Samsung ! En attendant la mise à jour vers Android 15, le géant sud-coréen continue de diffuser la surcouche découverte d’abord sur le Galaxy Z Fold 6.

Le Galaxy S23 Ultra, Crédit : Tom’s Guide

One UI 6.1.1 est enfin disponible pour la gamme Galaxy S23. Il aura fallu attendre longtemps pour les propriétaires de la gamme plébiscitée, mais les propriétaires de S23, S23+ et S23 Ultra vont enfin pouvoir profiter des fonctionnalités apportées à Galaxy AI dans One UI 6.1.1.

La dernière version de One UI arrive enfin sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Après le déploiement de One UI 6.1.1 pour les Galaxy S24 la semaine dernière, Samsung a commencé à déployer la mise à jour pour la gamme S23 en Corée du Sud. De nos propres vérifications, le logiciel n’a pas encore été déployé sur le S23 français dont nous disposons, mais cela ne saurait tarder : le déploiement en Corée du Sud est généralement suivi par le reste du monde le lendemain ou le surlendemain.

Les téléphones reçoivent cette mise à jour sous la forme de la version du firmware S91xNKSU4CXH7 rapporte SamMobile. Le patch apporte également le correctif de sécurité de septembre 2024 aux appareils éligibles.

Quelles sont les fonctionnalités apportées par One UI 6.1.1 ?

One UI 6.1.1 apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour Galaxy AI, le système englobant tous les services d’IA générative de Samsung :

Sketch to Image transforme de simples dessins en œuvres d’art numériques.

transforme de simples dessins en œuvres d’art numériques. Portrait Studio permet de transformer une photo portrait en peinture numérique.

permet de transformer une photo portrait en peinture numérique. La traduction instantanée des appels vocaux intégrée à des applications tierces comme WhatsApp.

des appels vocaux intégrée à des applications tierces comme WhatsApp. Un mode écoute permettant de traduire et d’afficher en temps réel le contenu d’une conférence.

permettant de traduire et d’afficher en temps réel le contenu d’une conférence. Assistant Message , qui suggère à partir du clavier Samsung des réponses contextualisées, ainsi que des reformulation enrichies de vos propos.

, qui suggère à partir du clavier Samsung des réponses contextualisées, ainsi que des reformulation enrichies de vos propos. L’ Assistant Web offre désormais la traduction de texte sur une image.

offre désormais la traduction de texte sur une image. La fonction Entourer, pour chercher un objet avec reconnaissance des QR codes.

pour chercher un objet avec reconnaissance des QR codes. L’Aide à la résolution de problèmes mathématiques .

. L’intégration de Gemini pour ceux qui le souhaitent, en remplacement de Google Assistant.

pour ceux qui le souhaitent, en remplacement de Google Assistant. L’évolution de la fonction prise de notes manuscrites.

Selon les informations du leaker Tarun Vats sur X, One UI 6.1.1. sera également déployé sur les Galaxy S22. On attend maintenant la mise à jour sur ces smartphones pour vérifier la fiabilité du leaker. En revanche, malheur pour les propriétaires de Galaxy S21, qui resteront bloqués sur One UI 6.1. Visiblement, les fonctionnalités de Galaxy AI sont trop demandeuses pour ces téléphones qui commencent à accuser de leur âge, trois ans après leur sortie.