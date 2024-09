HyperOS 2.0 : ces téléphones Xiaomi seront privés de la surcouche d’Android 15

Crédit : Xiaomi

HyperOS 1.5 était déployé il y a quelques jours pour les appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Cette mise à jour de la surcouche Android apporte des améliorations significatives en termes de performances, de nouvelles options de personnalisation et des optimisations pour une expérience plus fluide. Son déploiement se poursuit tout au long du mois de septembre pour les nombreux modèles.

Mais la mise à jour que tous les propriétaires de smartphones Xiaomi attendent, c’est HyperOS 2.0. Cette surcouche est synonyme de l’arrivée d’Android 15 chez le fabricant chinois. Malheureusement, certains modèles ne seront pas éligibles.

Le Poco F3 et le Xiaomi Pad 5 ne recevront pas Android 15

Xiaomi a récemment mis à jour la liste de ses appareils en fin de vie, suite à la publication d’HyperOS 1.5. Pour ces smartphones et tablettes, c’est le début de la fin, puisque la 1.5 est la dernière version à laquelle ils sont éligibles. Trop anciens ou obsolètes, ils ne pourront pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités apportées par Android 15.

Trois modèles ont rejoint la liste :

Ces appareils relativement récents ne bénéficiaient que de trois ans de mise à jour logicielles. Pas tout à fait étonnant pour ces appareils de milieu de gamme vendus sous la barre des 500 euros. Ils restent bien sûr encore utilisables mais Xiaomi prévient :

Nous ne maintenons plus aucune mise à jour de logiciel ou de micrologiciel (y compris les mises à jour de sécurité) pour les produits figurant dans la liste des produits en fin de vie ci-dessous, et il se peut que nous ne répondions plus non plus aux rapports de vulnérabilité en matière de sécurité pour ces produits.

Android 15 arrive dans quelques semaines pour les Google Pixel. Un signe ne trompe pas : le système d’exploitation est désormais présent dans la base de données du projet open source Android (AOSP). Chez Xiaomi il faudra patienter un peu plus longtemps, puisque HyperOS est une surcouche qui apporte de nombreux éléments et modifications supplémentaires à l’OS mobile.