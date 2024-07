One UI 6.1.1. arrive pour ces smartphones Samsung, Galaxy AI promet des merveilles

Exclusive ‼️



Samsung has now officially shared devices which will get One UI 6.1.1 update



✨ S22/S23/S24 series

✨ Galaxy S23FE

✨ Z Fold4/Flip4 & Z Fold5/Flip5

✨ Tab S8/S9 series



