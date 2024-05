One UI 6.1 : la mise à jour se déploie sur plus de smartphones Galaxy, voici lesquels

One UI 6.1 arrive sur toujours plus de smartphones Galaxy ! Des utilisateurs européens de plusieurs modèles Samsung encore non pris en charge rapportent depuis quelques heures le déploiement d’une nouvelle version du firmware, après des retours similaires en Corée du Sud hier.

Crédit : Tom’s Guide

One UI 6.1 continue son petit bout de chemin en se déployant sur davantage de smartphones Galaxy. Hier, des publications sur Reddit faisait état de la disponibilité de la mise à jour sur certains modèles en Corée du Sud, pays d’origine de Samsung. Ce n’était qu’une question d’heures avant que la mise à jour n’arrive sur davantage de smartphones en Europe.

Pour rappel, la mise à jour One UI 6.1 apporte certaines des améliorations logicielles des nouveaux Galaxy S24 aux modèles moins récents. La surcouche Android 14 apporte notamment des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative aux meilleurs smartphones Samsung, comme la retouche photo. Aux dernières nouvelles, celle-ci se déployait sur les Galaxy S22, S21, Z Flip 4, Z Flip 3, Z Fold 4 et Z Fold 3.

One UI 6.1 peut être téléchargé sur le Galaxy A54

C’est maintenant le Galaxy A54 qui reçoit la mise à niveau en Europe, et donc en France. Des utilisateurs polonais rapportent avoir reçu le patch avec la version du firmware A546BXXU7CXDC. Si vous ne l’avez pas encore reçue, cela ne saurait tarder. Vous pouvez vérifier sa disponibilité en naviguant dans les Paramètres > Mise à jour logicielle et appuyer sur Télécharger et installer.

Après l’excellent Galaxy A55 fraîchement sorti, le A54 est ainsi le deuxième smartphone milieu de gamme de Samsung à recevoir la mise à jour. Les propriétaires du A34 devront encore patienter encore un peu pour la recevoir.

One UI 6.1 est maintenant disponible sur le Galaxy S21 FE

Quelques heures plus tard, Samsung a publié One UI 6.1 pour le Galaxy S21 FE. Le smartphone avait reçu la mise à jour aux États-Unis il y a quelques jours. Des utilisateurs allemands rapportent avoir reçu la mise à jour via la version du firmware G990B2XXU6GXD6.

À lire > One UI 6.1 corrige le bug qui casse la barre de navigation de votre Galaxy

Que ce soit pour le Galaxy A54 ou le S21 FE, la mise à jour pèse plus de 2 Go : pour les forfaits mobiles les moins onéreux, il vaudra mieux attendre de la télécharger via le WiFi. Après cela, outre les fonctionnalités d’IA, vous aurez la liberté de profiter de fonctionnalités comme :

La synchronisation des groupes d’onglets dans Samsung Internet avec d’autres appareils utilisant le même compte Samsung

Le cryptage de bout en bout dans Samsung Cloud

La prise en charge des passkeys dans Samsung Wallet

Fixer des objectifs quotidiens dans Samsung Health.