One UI 7 va ajouter cette fonction très demandée au tiroir d’applications des Galaxy

Sur les Samsung Galaxy, il est seulement possible de naviguer vers la droite ou la gauche sur le tiroir d’applications. Le défilement vertical devrait toutefois être déployé sur One UI 7 pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

© Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

On connaît déjà l’identité des smartphones qui auront droit à One UI 7. La future surcouche basée sur Android 15 devrait faire ses premiers pas début 2025 sur les Galaxy S25 avant de se déployer plus largement. Outre les nouveautés de l’OS de Google qui commencent à se dévoiler, One UI 7 pourrait introduire un changement sur le tiroir d’applications réclamé avec insistance par les utilisateurs.

Le défilement vertical est effectif sur de nombreux smartphones Android. Jusqu’alors, Samsung refusait toutefois de le mettre en place sur le tiroir d’applications de ses téléphones Galaxy, obligeant les usagers à glisser vers la gauche ou la droite lors de la navigation. Bien qu’il ne soit pas pris en charge nativement, il existait tout de même une option dans le module Home Up de Good Lock qui permettait d’activer le défilement vertical sur les smartphones Samsung Galaxy.

Le tiroir d’applications des Galaxy aura droit à une refonte sur One UI 7

Or cette fonction a finalement été supprimée par le constructeur. Sur le forum communautaire de Samsung, un utilisateur a cherché à en savoir plus tout récemment. “Veuillez noter que la fonction de défilement vertical Home Up est actuellement en cours de préparation pour être prise en charge dans la prochaine version du système d’exploitation”, lui a répondu un modérateur.

A l’aune de ces déclarations, deux cas de figure se dessinent. Soit Samsung va restaurer l’option de défilement vertical dans le module Home Up. Soit la fonctionnalité va être ajoutée nativement au système d’exploitation lors de la sortie de One UI 7. Dans les deux cas, les utilisateurs attachés à cet agencement du tiroir devraient y trouver leur compte.

Il faudra toutefois patienter avant d’en avoir le cœur net, One UI 7 étant encore loin de sa date de sortie. Pour le moment, Samsung s’affaire à déployer One UI 6.1 et Galaxy AI sur des modèles plus anciens.