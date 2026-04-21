OnePlus fuit l’Europe : votre garantie, vos mises à jour, tout est en suspens

La marque qui avait dynamité le marché des flagships à prix cassé prépare sa sortie du Vieux Continent. Licenciements, départs en cascade et communication évasive : le retrait semble acté.

OnePlus, la marque qui promettait de démocratiser le flagship, pourrait bientôt n’exister qu’en Chine. © Daniel Constante

Depuis fin mars 2026, les signaux s’accumulent et convergent tous dans la même direction. OnePlus, filiale d’Oppo et jadis coqueluche des amateurs de smartphones haut de gamme abordables, s’apprête à cesser ses activités en Europe. Plusieurs sources internes, relayées notamment par 9to5Google, confirment que la marque a entrepris de liquider ses équipes régionales et de geler sa feuille de route produit sur le continent.

Licenciements silencieux et démentis contredits par les faits

Le scénario a quelque chose de méthodique. En janvier 2026, Robin Liu, alors PDG de OnePlus Inde, balayait publiquement les rumeurs de fermeture. Deux mois plus tard, ce même dirigeant a démissionné pour retourner en Chine. Côté européen, des employés ont commencé à publier des messages d’adieu sur LinkedIn, après avoir été informés que leurs postes étaient supprimés. Le 20 avril, un responsable régional a confirmé à Android Authority que OnePlus « évalue sa feuille de route et sa stratégie produit » en Europe, une formulation diplomatique qui peine à masquer la réalité opérationnelle.

Les chiffres éclairent la décision. Les livraisons mondiales de OnePlus ont reculé de plus de 20 % en 2024, tombant sous les 14 millions d’unités. La part de marché mondiale avoisine 1,1 %, contre 2,8 % pour Oppo. En Inde, elle est passée sous les 2,5 %. Maintenir des équipes dédiées en Europe et en Amérique du Nord, une dizaine de personnes dans chaque zone, devenait arithmétiquement intenable.

Et les possesseurs de smartphones OnePlus ?

C’est la question qui fâche. OnePlus assure que le SAV, les mises à jour logicielles et les droits des consommateurs européens restent « pleinement garantis ». Mais aucun calendrier précis n’accompagne cet engagement, et aucun produit n’est annoncé pour 2026 sur ces marchés. Realme, autre filiale de BBK Electronics récemment absorbée comme sous-marque d’Oppo, pourrait prendre le relais commercial, esquissant un scénario de dissolution progressive plutôt que de disparition brutale. Mais rien n’est gravé dans le marbre.

Pour celles et ceux qui possèdent un appareil OnePlus, la prudence commande de surveiller les prochaines semaines de très près.

Source : 9to5Google