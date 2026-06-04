La nouvelle Nintendo Switch 2 sera identifiable grâce à ce code

Pour s’adapter à la réglementation européenne, Nintendo va lancer une nouvelle version de la Switch 2 sur le Vieux Continent. Celle-ci sera équipée d’une batterie facilement remplaçable par les joueurs. Un code spécifique leur permettra de la reconnaître en magasin.

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Alors que le prix de la Switch 2 va bientôt augmenter dans nos contrées, Nintendo vient d’annoncer une nouvelle bien plus réjouissante pour les joueurs européens. A compter du 18 février 2027, le constructeur proposera une nouvelle version de sa console phare pour s’adapter à la réglementation de l’UE. Celle-ci impose que “les batteries intégrées à certains appareils et vendues dans l’UE soient facilement remplaçables par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit”, rappelle Big N.

Par conséquent, une nouvelle version de la machine sera commercialisée afin de répondre à ces exigences réglementaires. La prochaine édition de la Switch 2 ne devrait toutefois pas être équipée d’une batterie amovible pouvant être retirée instantanément. La réglementation européenne impose simplement aux fabricants d’intégrer des batteries facilement remplaçables à l’aide d’outils courants comme des tournevis.

Nintendo affichera un code spécifique sur la nouvelle Switch 2 pour la différencier

Il s’agit d’une avancée bienvenue. À l’heure actuelle, le remplacement de la batterie d’une Switch 2 reste une opération complexe et chronophage, qui requiert du matériel de pointe (tournevis JIS 00, adhésif, mastic thermique, etc.). De quoi décourager le commun des mortels. À l’avenir, cette opération devrait devenir nettement plus simple, permettant aux joueurs de remplacer eux-mêmes la batterie sans avoir à passer par un centre de réparation coûteux.

Si Nintendo n’a encore rien dévoilé à ce sujet, on ne s’attend toutefois pas à une évolution notable du design de la console. Pour reconnaître la nouvelle version en magasin, il faudra chercher la présence d’un code spécifique sur la boîte. Les Switch 2 actuelles sont affublées d’un numéro de modèle qui commence par “BEE”. Quant aux nouvelles éditions, elles “auront une référence unique et le code supplémentaire OSM visible sur l’emballage”, précise Big N.

Notez enfin que les Joy-Con sont également concernées par ce changement. Les manettes seront ainsi équipées elles aussi d’une batterie plus simple à retirer.