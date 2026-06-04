Android Auto, CarPlay : Nintendo vient d’ajouter ce que les fans attendaient depuis des mois

L’application de streaming musical de Nintendo s’invite enfin dans les systèmes embarqués des voitures. Au programme : commande vocale, version navigateur et interface tablette. Grande absente : la Switch.

L’interface de Nintendo Music sur un système embarqué automobile, avec accès aux playlists, favoris et morceaux phares de Zelda ou Animal Crossing. Capture d’écran : Nintendo

Nintendo vient de publier une mise à jour majeure de Nintendo Music, son service de streaming dédié aux bandes-son de jeux vidéo. L’application, réservée aux abonnés Nintendo Switch Online, prend désormais en charge Android Auto et CarPlay. Son icône apparaît directement dans le lanceur du système embarqué, au même titre que Spotify ou Apple Music. Jusqu’ici, les utilisateurs qui voulaient écouter du Nintendo en voiture devaient se contenter du Bluetooth depuis leur téléphone, sans aucune intégration native.

Bien au-delà de la voiture

La mise à jour ne se limite pas à l’habitacle. Nintendo lance simultanément une version navigateur accessible depuis music.nintendo.com, une interface optimisée pour tablettes et une commande vocale permettant de demander un morceau ou une ambiance précise.

Dans la bande-annonce de présentation, on voit quelqu’un réclamer un titre d’Animal Crossing: New Horizons accompagné de pluie, et l’application s’exécute. La bande-son de Mario Kart World, soit 130 morceaux, intègre également le catalogue, qui dépasse désormais 250 heures de musique issues de plus de 130 jeux, de Super Mario Bros. à Pikmin 4 en passant par The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Disponible partout… Sauf sur Switch

L’ironie saute aux yeux. Nintendo Music fonctionne désormais sur smartphone, tablette, navigateur web et systèmes embarqués automobile. Mais l’application reste absente de la Switch et de la Switch 2, les propres consoles de Nintendo. Aucune explication officielle n’a été avancée. Pour une app conçue autour de la nostalgie vidéoludique, l’endroit le plus évident pour l’écouter reste le seul où elle n’existe pas.