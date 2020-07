OnePlus Nord : son design est officiellement révélé

OnePlus Nord – Marques Brownlee

Le OnePlus Nord est au cœur de toutes les discussions smartphones ces temps-ci. Depuis que nous avions appris début juin qu’il s’appelait OnePlus Nord et non OnePlus Z, les informations à son sujet se sont multipliées. Et pour cause, la marque chinoise n’arrête pas de teaser son nouveau smartphone milieu de gamme sur les réseaux sociaux. Elle nous a même récemment révélé que son appareil photo bénéficie de la stabilisation optique d’image pour des images plus nettes. Pour une fois, les leakers n’ont pas eu grand-chose à annoncer puisque c’est le constructeur lui-même qui s’est chargé de dévoiler les détails en amont de la présentation officielle le 21 juillet.

Le OnePlus Nord est un smartphone milieu de gamme offrant des performances haut de gamme grâce à quelques compromis

Le Youtubeur Marques Brownlee est très connu aux États-Unis, probablement moins en France à cause de la langue. Il est spécialisé dans tous les produits tech, notamment les smartphones. Il a récemment lancé un appel aux constructeurs pour en savoir davantage sur le coût des pièces qui équipent les smartphones milieu de gamme. OnePlus lui a répondu et lui a proposé une interview avec le cofondateur Carl Pei au sujet du OnePlus Nord.

Ils ont discuté du coût de la technologie NFC (communication en champ proche), de l’indice de protection (IP), de la batterie et de l’écran. Carl Pei a d’ailleurs expliqué pourquoi le OnePlus Nord n’offrira pas d’étanchéité et de résistance à l’eau. Ce n’est pas à cause du coût des composants, mais de celui des machines de test qui doivent être achetées pour tester les smartphones et de la main d’œuvre qui doit être employée pour les tester.

Le module photo aurait pu avoir un look totalement différent

De plus, Carl Pei a expliqué que le taux de rafraîchissement de 90 Hz est devenu tellement populaire que son coût a diminué. Néanmoins, la marque conserve un budget important pour l’écran du OnePlus Nord afin de garantir une expérience utilisateur optimale. Ensuite, Carl Pei a révélé que le design du OnePlus Nord a été modifié à un stade avancé du développement, ce qui a causé un mois de retard. Au départ, le module photo du smartphone devait être constitué de trois capteurs en forme de « L ». OnePlus a finalement décidé de conserver un module photo vertical. Celui-ci est composé de quatre capteurs et il est situé dans le coin supérieur gauche de la coque.

Prototype du OnePlus Nord – Marques Brownlee

La caméra frontale ressemble en tout point à celle que nous vous avions annoncée, un poinçon avec deux capteurs photo de 32 Mpx et 8 Mpx. Nous connaissons maintenant tellement de détails à propos de ce smartphone milieu de gamme que l’annonce officielle du 21 juillet n’aura plus grand-chose à nous faire découvrir, si ce n’est les nouveaux écouteurs sans fil que porte le cofondateur de OnePlus tout au long de la vidéo.

Source : Phone Arena