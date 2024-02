OpenAI développe son propre moteur de recherche pour concurrencer Google

© Envato

Avec ChatGPT, OpenAI a profondément bouleversé les usages numériques. Le chatbot est capable de répondre à vos questions, d’organiser vos idées, de faire des recherches, d’écrire, de coder, de générer des images… Déjà très grand, le champ des possibles s’est encore plus élargi depuis le lancement du GPT Store qui permet d’accéder à des chatbots personnalisés.

Le succès phénoménal de ChatGPT a poussé à Google à lancer rapidement son chatbot Google Bard, désormais rebaptisé Gemini. Mais c’est bien dans son cœur de métier que le géant risque d’avoir de la concurrence à l’avenir. Comme le révèle The Information, OpenAI aurait entamé le développement de son propre moteur de recherche. Celui-ci sera notamment propulsé par Bing, ce qui serait logique à l’aune des liens étroits qui unissent Microsoft et OpenAI.

OpenAI peut-il vraiment déloger Google ?

Très peu d’informations ont fuité pour le moment. On ignore si le moteur de recherche sera un service distinct de ChatGPT ; ou s’il fera office de plugin amélioré hybride à l’image de Browse with Bing qui permet aux abonnés ChatGPT Plus d’obtenir des réponses documentées sur la toile. S’il s’agit du premier cas de figure, Google aurait de quoi s’inquiéter même si son hégémonie n’est pas près de s’arrêter.

Les chiffres sont en effet sans équivoque. Malgré l’apport de l’IA générative, Bing n’a pas réussi à faire son trou dans le secteur de la recherche en ligne malgré une légère progression. Google reste largement hégémonique, détenant 91,47 % de parts de marché en janvier 2024 (contre 3,83 % pour Bing) selon StatCounter.

Renverser Google semble ainsi impossible. Pour autant, le futur moteur de recherche d’OpenAI pourrait bien grignoter quelques parts s’il parvient à proposer une expérience de recherche différente et optimisée pour les utilisateurs.