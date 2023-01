ChatGPT : Microsoft investit 10 milliards de dollars dans OpenAI, son créateur

ChatGPT © JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Microsoft a déclaré hier qu’elle partait sur un investissement « pluriannuel de plusieurs milliards de dollars » dans OpenAI, le laboratoire d’intelligence artificielle de San Francisco derrière le chatbot en ligne expérimental ChatGPT.

Les sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières spécifiques de l’accord, mais une personne proche du dossier a déclaré que le total de l’investissement s’élevait à 10 milliards de dollars. Une somme colossale donc, d’autant plus que Redmond y avait déjà investi plus de 3 milliards de dollars.

Microsoft veut être premier face à Google, Meta et Apple en investissant massivement dans OpenAI

Les deux entreprises espèrent rester à la pointe de l’intelligence artificielle générative, des technologies qui peuvent générer du texte, des images et d’autres médias en réponse à de courtes invites. Après sa sortie surprise fin novembre, ChatGPT, un chatbot qui répond aux questions dans une prose claire et bien ponctuée, est devenu le symbole d’une nouvelle vague d’intelligences artificielles.

Fruit de plus d’une décennie de recherche au sein d’entreprises comme OpenAI, Google et Meta, ces technologies sont sur le point de tout repenser, des moteurs de recherche en ligne comme Google Search et Microsoft Bing, aux éditeurs photo et graphiques comme Photoshop.

Cet accord fait suite à l’annonce de Microsoft qui a supprimé près de 11 000 postes. Satya Nadella, directeur général de la société, a déclaré la semaine dernière que ces coupes permettraient à la société de se recentrer sur des priorités telles que l’intelligence artificielle, qu’il a qualifiée de « prochaine grande vague de l’informatique ».

Microsoft a déjà intégré GPT-3, DALL-E et d’autres technologies OpenAI au sein de ses produits. Plus particulièrement, GitHub, un service en ligne populaire pour les programmeurs et appartenant à Microsoft, propose désormais Copilot, un outil capable de générer automatiquement des extraits de code informatique. ChatGPT sera également bientôt fusionné avec Word, Outlook et PowerPoint, ainsi qu’Azure.

Source : New York Times