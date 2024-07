ChatGPT : les 10 plugins qui vont vous changer la vie

© Pixabay

Depuis son lancement en 2022, ChatGPT a révolutionné les usages du web en se présentant comme un outil de travail indispensable pour gagner en productivité. Bon nombre d’internautes et d’entreprises l’utilisent au quotidien. En effet, cet agent conversationnel basé sur l’IA réunit environ un milliard d’utilisateurs uniques chaque mois. Un exploit compte tenu de la montée en flèche de concurrents comme Gemini ou Copilot. Malgré sa notoriété, l’outil d’OpenAI présente encore quelques lacunes, et tout particulièrement dans sa version gratuite.

Heureusement, il est possible d’ajouter des plugins pour combler les failles de ChatGPT et même effectuer des tâches qui ne sont pas réalisables autrement. Il peut s’avérer difficile de savoir vers quels outils se tourner, tellement ces derniers sont légion. C’est pourquoi, afin de faciliter vos recherches, nous avons réuni sur cette page les meilleurs plugins à l’heure actuelle.

Avant de vous présenter les 10 meilleurs plugins à utiliser sur ChatGPT, il est nécessaire de savoir comment y accéder. Si l’utilisation de ces extensions était auparavant réservée aux utilisateurs de la version payante, ceux qui utilisent la version gratuite peuvent également désormais en profiter. Voici comment installer des plugins si vous disposez d’un abonnement à ChatGPT Plus :

Ouvrez ChatGPT et rendez-vous dans les Paramètres À partir du menu, accédez à Beta Features et activez l’option Plugins Une fois ceci fait, démarrez un nouveau chat et sélectionnez le modèle GPT-4 Cliquez sur la mention « Aucun plugin activé » dans le menu déroulant qui apparaît, puis sélectionnez Plugin store Il vous suffit ensuite de sélectionner le plugin qui vous intéresse et de cliquer sur Installer pour l’ajouter à ChatGPT

Si vous utilisez la version gratuite GPT-4 Turbo, vous devez faire une recherche de plugin sur le web, en renseignant par exemple les mots clés « ChatGPT Kayak » dans la barre de recherche. Une fois ceci fait, cliquez sur le résultat correspondant.

Cela va avoir pour effet d’ouvrir une instance de ChatGPT avec le plugin. Une fois votre première requête effectuée, le plugin sera épinglé en haut dans le menu latéral gauche. Vous pourrez ainsi le réutiliser facilement en cliquant dessus.

🏆 Top 10 des meilleurs plugins pour ChatGPT

Comme vous pouvez le constater lorsque vous êtes sur le Plugin store, le choix ne manque pas. Parmi l’immense catalogue à votre disposition, voici notre sélection des plugins incontournables pour exploiter à fond le potentiel de ChatGPT.

1. Prompt Perfect : pour mieux converser avec ChatGPT

ChatGPT peut parfois se montrer imprécis dans ses réponses, et la plupart du temps cela n’est pas entièrement de sa faute. En effet, comme vous le savez sans doute, plus le prompt que vous lui fournirez sera précis et pertinent, plus l’agent conversationnel sera en mesure de vous apporter une réponse de qualité. Toutefois, il n’est pas toujours simple de trouver les bons mots pour lui parler. C’est là que le plugin Prompt Perfect intervient.

Comme son nom l’indique, ce dernier a pour but d’améliorer la formulation de vos requêtes afin de vous permettre d’obtenir les meilleurs résultats. Pour ce faire, le plugin va analyser votre demande et la reformuler au besoin, afin que ChatGPT comprenne bien vos attentes et soit mieux à même d’y répondre. Il faut le voir un peu comme un traducteur en somme. Vous n’aurez ainsi plus besoin de vous creuser la tête pour trouver le prompt idéal. Pour activer cet outil, il vous suffit de débuter votre prompt par le mot « Perfect ».

2. Show Me Diagrams : schématiser des données avec un simple prompt

Le plugin Show Me Diagrams vous permet de conceptualiser de manière schématique des données statistiques, ainsi que des notions théoriques. De cette manière, vous pouvez obtenir une représentation visuelle d’informations, afin de mieux les appréhender. Il est possible d’obtenir des diagrammes, des histogrammes, ou encore des courbes. En demandant par exemple à ChatGPT « Quels sont les pays les plus peuplés d’Amérique latine ? », le chatbot sera à même de vous répondre en réunissant les données sous forme de graphique, par l’intermédiaire de Show Me Diagrams.

Vous pouvez également débuter votre requête avec une formule à l’impératif : comme « Montre moi », « Explique moi » ou « Démontre moi ». Il est possible d’utiliser conjointement l’outil WebPilot, afin d’obtenir les informations les plus actuelles possibles. En effet, vous pouvez combiner jusqu’à trois plugins.

3. Kayak : réserver facilement et au meilleur prix pour vos vacances

Vous connaissez probablement le site de réservations Kayak qui compare des centaines de sites de voyage afin de vous aider à trouver le meilleur prix pour vos vols, hôtels et locations de voiture. Il est possible d’ajouter le plugin sur ChatGPT et de lui poser des questions précises telles que : « Combien me coûterait un vol Paris-New-York sans escale aux alentours du 15 septembre ? ».

Ce plugin fait en quelque sorte office de filtre en facilitant les recherches depuis le site principal. En lui fournissant un maximum d’informations, l’extension Kayak peut vous aider à trouver la réservation qui vous convient le mieux, et même celle qui s’adapte le plus à votre budget.

4. Speak : apprendre ou traduire des langues simplement

Ce plugin est particulièrement intéressant si vous souhaitez traduire un mot ou une phrase dans une langue particulière. Speak se présente en quelque sorte comme une version améliorée de Google Traduction. Combiné à ce plugin, ChatGPT va pouvoir vous expliquer les spécificités d’une règle linguistique, vous proposer des alternatives, ou encore vous donner des exemples de situations dans lesquelles il convient d’employer telle ou telle formule.

Concrètement, Speak peut vous aider à mieux comprendre la signification d’une phrase, et en définitive, à mieux vous exprimer dans une langue déterminée.

5. AskyourPDF : extraire les informations clés d’un document PDF

Cette extension permet quant à elle de synthétiser le contenu d’un document PDF. Il vous suffit pour ce faire de partager le lien URL dudit fichier, ou d’uploader le document sur le site web dédié et de renseigner l’ID à ChatGPT. L’IA va alors vous soumettre un résumé, afin que vous n’ayez pas besoin de lire entièrement le contenu du fichier.

Le plugin va également lister les points essentiels afin de faciliter votre lecture. Sur votre demande, AskyourPDF est également en mesure de vous apporter des précisions supplémentaires ou de réaliser la synthèse d’un passage en particulier. Quoi qu’il en soit, ce plugin vous offre à sa manière un gain de temps non négligeable.

6. WebPilot : obtenir des informations précises sur une page web

Un peu à l’instar du plugin Browsing, cette extension permet au chatbot d’Open AI d’interagir avec les contenus en ligne. En effet, WebPilot a la capacité d’explorer des pages web et d’en extraire des informations. Il peut notamment résumer le contenu d’une page, lister les points clés, répondre à des questions en rapport avec ledit contenu, réécrire ou encore traduire une page.

Il suffit pour ce faire de lui communiquer l’URL de la page web. Disponible dans plusieurs langues, WebPilot peut générer une réponse en français, si vous commencez votre requête par « Bonjour ». Il est également possible de lui poser des questions du type : « Combien y a-t-il d’utilisateurs d’Internet en Europe en 2024 ? ».

7. Video Insights : analyser une vidéo YouTube

Grâce au plugin Video Insights, vous allez pouvoir obtenir une analyse complète d’une vidéo publiée sur le web, et savoir de quoi elle parle, sans même avoir à la visionner. En effet, cette extension est en mesure d’analyser une vidéo YouTube ou Dailymotion et de vous en résumer le sujet.

Le plugin peut également vous fournir des données précises sur le titre, la description, le nombre de vues, ou encore la durée de la vidéo en question. Il est également à même de produire une transcription avec ou sans horodatage.

8. Zapier : automatiser les tâches du quotidien

Dans la catégorie des plugins qui vont vous faire gagner du temps, Zapier est un outil de choix. Ce dernier vous permet d’interagir avec toutes vos applications et d’automatiser des tâches que vous effectuez au quotidien.

Concrètement, le plugin vous permet de vous connecter à plus de 5 000 applications (Gmail, Slack, Outlook, Dropbox, Facebook, etc.) et de mettre en place des workflows pour chacune d’entre elles, en déterminant un évènement déclencheur, par exemple la réception d’un e-mail, et une suite d’actions à réaliser. En tant que professionnel, le plugin peut par exemple rédiger des e-mails et les envoyer à vos prospects de manière automatique.

9. Image Editor : modifier vos images

Si vous souhaitez effectuer quelques modifications basiques sur une image, comme par exemple un recadrage, une rotation, vous pouvez utiliser le plugin d’édition Image Editor. Il est également possible de redimensionner ou de flouter une image. Le résultat apparaîtra directement dans la conversation. Cette extension dédiée à ChatGPT peut encore une fois vous faire gagner un temps précieux, en vous évitant d’avoir à ouvrir un logiciel de retouches photo tel que Photoshop, et en obtenant la modification souhaitée grâce à un simple prompt.

10. OpenTable : trouver le bon restaurant et réserver facilement

Le plugin OpenTable vous fournit les meilleures recommandations de restaurants autour de chez vous, ainsi que vers une destination que vous prévoyez de visiter prochainement. Il vous permet également de réserver une table sans passer par le site web du restaurant. Pour ce faire, vous n’avez qu’à renseigner quelques informations comme la ville ou le quartier, la date, l’heure, le nombre de personnes, ou encore vos préférences culinaires. Le plugin vous proposera ensuite des suggestions personnalisées et se chargera d’effectuer la réservation.