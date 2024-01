OPPO Find X5 : le smartphone défie la concurrence avec un prix incroyable chez Cdiscount

Si à sa sortie, le smartphone OPPO Find X5 était affiché à presque 1000 €, il est désormais à un prix très intéressant pour cette nouvelle rentrée scolaire. En effet, actuellement chez Cdiscount, il est proposé à 369,94 € au lieu de plus de 600 €. Avec des performances très intéressantes, ce smartphone va certainement attirer toute votre attention.

Le smartphone OPPO Find X5 est à prix cassé chez Cdiscount

Moins connu que ses concurrents, ce modèle présente toutefois des caractéristiques qui devraient vous séduire et ce en plus de son prix plus bas actuellement chez Cdiscount. Si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, voici tout de suite plus de détails sur les caractéristiques techniques du OPPO Find X5.

Le smartphone OPPO Find X5 est équipé d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est un processeur Soc Snapdragon 888 avec une compatibilité 5G qui fera tourner l’ensemble de vos applications.

Performant, il propose également un design élégant et épuré avec une bonne prise en main qui vous permettra de surfer sans difficulté. Du côté de l’autonomie, vous pourrez tenir facilement votre journée complète grâce à sa batterie de 4800 mAh. Avec sa charge rapide à 80 W, vous pourrez récupérer rapidement de l’autonomie.

