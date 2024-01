Le pack Vivo X60 passe de 940 € à 359 € grâce à une réduction incroyable de 62 %

Pour découvrir ce smartphone qui se démarque par son design et la qualité de son écran, c’est le moment de profiter de ce bon plan. Actuellement, durant les soldes d’hiver à la Fnac, le pack contenant le smartphone Vivo X60 et ses écouteurs sans fil est à -62 % et passe donc à 359 € au lieu de 940 €. Autant dire qu’une promotion aussi alléchante est très rare.

Le pack Vivo avec ses écouteurs bénéficie d’une réduction éclair chez Darty

Si vous devez changer votre smartphone, vous ne trouverez pas d’autres offres aussi intéressantes actuellement. En effet, avec une remise de 62 % sur ce pack contenant le smartphone Vivo X60 et ses écouteurs, vous ne trouverez pas un bon plan comparable ailleurs. Pour finaliser votre commande, voici tout de suite les principaux éléments à connaître sur ce produit.

Le smartphone Vivo X60 propose des caractéristiques dignes des smartphones haut de gamme. En effet, en plus d’un design parfaitement élaboré il possède de très belles performances. Il est donc équipé d’un très bel écran AMOLED Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est un processeur Snapdragon 888 qui va faire tourner l’ensemble de vos applications préférées. Du côté de la photo, l’équipement est également de qualité bien que perfectible concernant la stabilisation photo et vidéo. Pour finir, l’autonomie est également correcte grâce à une batterie de 4200 mAh, soit une tenue d’une journée pour une utilisation raisonnable.

Les écouteurs sans fil de la marque Vivo sont une valeur ajoutée pour ce pack, équipés du Bluetooth, ils possèdent également l’option ANC soit la réduction de bruit active qui vous permettra d’atténuer les bruits gênants autour de vous.

Toutefois, si vous avez des doutes malgré ce prix mini, prenez quelques instants pour découvrir notre guide des meilleurs smartphones et notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.