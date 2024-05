France 2 arrive en 4K sur Orange, juste à temps pour Roland-Garros et les Jeux Olympiques

🚨 Orange premier FAI à annoncer l'arrivée de la chaîne France 2 UHD !



Elle sera diffusée en Ultra HD (4K) et HDR (HDR10) dans les prochains jours pour les abonnés TV d'Orange en Fibre (France métropolitaine) via les décodeurs UHD et TV6.



Via le canal 902 (bizarre ce choix).