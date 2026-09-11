CarPlay : un nouvel assistant IA débarque sur votre tableau de bord

CarPlay est désormais compatible avec Microsoft Copilot. Le chatbot de Microsoft rejoint ainsi d’autres assistants IA comme ChatGPT, Claude et Grok. En revanche, Google Gemini manque encore à l’appel sur le système embarqué d’Apple.

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Depuis iOS 26.4, il est possible d’invoquer vos assistants fétiches directement sur CarPlay. Les utilisateurs peuvent notamment utiliser ChatGPT, Perplexity, Grok, Meta AI, Claude et désormais Copilot. “Avec la prise en charge d’Apple CarPlay pour Copilot, vous pouvez démarrer et poursuivre des conversations vocales en toute sécurité pendant que vous conduisez”, confirme Microsoft sur une page d’assistance.

Plusieurs prérequis sont nécessaires pour lancer le chatbot dans l’habitacle. Les utilisateurs doivent disposer d’un iPhone sous iOS 26.4 (ou une version plus récente), avoir installé la dernière version de l’application Microsoft Copilot, et conduire un véhicule compatible avec CarPlay. Ils devront aussi avoir accès à la fonction vocale de Copilot.

CarPlay : Copilot s’invite sur l’écran d’infodivertissement de votre voiture

Une fois l’application configurée, vous pourrez dicter vos requêtes à l’oral, sans avoir à manipuler votre iPhone ni l’écran d’infodivertissement. Le chatbot vous répondra alors directement à voix haute afin que vous gardiez les yeux sur la route. Vous aurez la possibilité de démarrer une conversation avec Copilot ou de reprendre un échange déjà entamé avec votre compte.

Signalons aussi que la version bêta de Siri AI fera son arrivée sur CarPlay ce lundi, en marge du déploiement d’iOS 27. Le nouvel assistant plus intelligent d’Apple sera toutefois indisponible dans l’Union européenne au lancement, en raison des contraintes réglementaires liées au Digital Markets Act.

Quant à Gemini, qui fait régulièrement des siennes sur Android Auto, il manque toujours à l’appel sur Apple CarPlay. L’assistant de Google fait partie des grands absents de l’interface pour voitures d’Apple.