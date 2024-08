Comment changer et configurer sa messagerie vocale ?

Apprenez à configurer et à personnaliser votre messagerie vocale pour ne jamais manquer un message important. Que ce soit sur un téléphone fixe, un iPhone, un Android, ou via les services des principaux opérateurs, nos conseils vous guideront pas à pas.

La messagerie vocale est un outil indispensable, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Elle permet de recevoir et de laisser des messages vocaux assure une continuité dans les communications, même si vous n’êtes pas disponible. En personnalisant votre message d’accueil, vous pouvez également fournir des informations pertinentes à vos appelants, comme vos horaires de disponibilité ou des instructions supplémentaires pour vous contacter, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de votre communication.

Avec l’évolution de la technologie, les options pour gérer et personnaliser votre messagerie vocale se sont multipliées, offrant des solutions adaptées à chaque type d’utilisateur. Que vous utilisiez un téléphone fixe, un smartphone sous iOS ou Android, ou que vous soyez abonné à un opérateur spécifique comme Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free, il existe des procédures simples pour configurer et accéder à votre messagerie vocale. Ce guide a pour but de vous accompagner pas à pas dans la gestion de votre messagerie vocale, afin de garantir que vous restiez toujours joignable.

🤔 À quoi sert la messagerie vocale ?

Même s’il y a peu de chance que ce dispositif vous soit inconnu, rappelons en quelques mots ce qu’est une messagerie vocale, et à quoi elle sert. La messagerie vocale est un service qui permet aux utilisateurs de téléphones fixes et mobiles de ne jamais manquer un appel important. Lorsque vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas répondre à votre téléphone, la messagerie vocale prend le relais. Elle survient à la fin de toutes les tonalités d’appels. Son utilité première est d’enregistrer les messages laissés par vos correspondants, vous permettant de les écouter plus tard et donc de savoir qui vous a appelé, et pourquoi.

En plus de son rôle de réceptionniste des appels manqués, la messagerie vocale offre également plusieurs fonctionnalités très pratiques. Par exemple, vous pouvez personnaliser votre message d’accueil pour informer vos appelants de votre disponibilité, de vos vacances, de vos horaires d’ouverture ou de la meilleure manière de vous contacter. Certaines messageries vocales permettent même de trier les messages par priorité, de les archiver ou de les transférer à d’autres numéros. Ces fonctionnalités transforment votre messagerie vocale en un véritable assistant personnel qui vous aide à vous organiser et à gérer vos communications de manière efficace.

Parfois, que ce soit sur un téléphone fixe ou un mobile, il arrive que la messagerie vocale soit désactivée par défaut. Dans ce cas, il est nécessaire de l’activer manuellement. Si vous ne le faites pas, alors les appelants ne peuvent pas laisser de messages, entraînant la perte d’informations ou d’opportunités. Voici comment procéder pour activer la messagerie chez différents types de téléphones et opérateurs :

Sur un téléphone fixe

Pour activer la messagerie vocale sur un téléphone fixe, le processus est assez simple. Composez simplement le 3103 depuis votre ligne fixe et suivez les instructions vocales fournies par votre opérateur. Lorsque vous appelez ce numéro, un système vocal vous guidera à travers les étapes nécessaires.

Si vous avez déjà désactivé la messagerie et souhaitez la réactiver, il suffit souvent d’appuyer sur la touche # pour réactiver le service.

Sur un iPhone

Sur un iPhone, l’activation de la messagerie vocale est tout aussi simple :

Allez dans l’application Téléphone Puis dans l’onglet Messagerie en bas à droite, puis sur Annonce



Si vous n’avez jamais configuré votre messagerie vocale, vous verrez un message vous invitant à le faire. Appuyez sur Configurer maintenant.

Sur un Android

Pour les utilisateurs de téléphones Android, l’activation de la messagerie vocale se fait via l’application Téléphone :

Ouvrez l’application et faites un appui long sur la touche 1 du pavé numérique. Cette action appelle directement votre boîte vocale.

du pavé numérique. Cette action appelle directement votre boîte vocale. Si vous n’avez pas encore configuré votre messagerie vocale, le système vous guidera à travers les étapes nécessaires pour l’activer et configurer votre message d’accueil.

Voici comment procéder pour changer votre message d’accueil et configurer votre messagerie vocale sur un téléphone fixe :

Accéder à la messagerie vocale

La première étape pour modifier votre messagerie vocale est d’y accéder. Voici comment procéder :

Depuis votre ligne : Composez le 3103 Appuyez sur la touche verte pour lancer l’appel. Écoutez les instructions vocales jusqu’à arriver au menu principal de votre messagerie vocale.



Depuis un autre téléphone : Si vous êtes loin de votre téléphone fixe, vous pouvez accéder à votre messagerie en composant le 3203 . Entrez votre numéro de téléphone suivi de la touche # . Saisissez ensuite votre code secret à quatre chiffres que vous aurez préalablement configuré via votre téléphone, suivi de la touche # .



Modifier le message d’accueil

Une fois dans le menu principal de votre messagerie vocale, vous pouvez suivre les instructions pour modifier votre message d’accueil. Voici les étapes générales :

Accéder à la gestion du message d’accueil : Dans le menu principal, recherchez l’option pour modifier votre message d’accueil. Cela peut être indiqué comme “changer le message d’accueil” ou “personnaliser le message d’accueil”. Appuyez généralement sur la touche 2 pour accéder à cette option.



Enregistrer votre nouveau message : Une fois dans la section de gestion du message d’accueil, suivez les instructions vocales pour enregistrer un nouveau message. Attendez le bip sonore, puis parlez clairement pour enregistrer votre message. Une fois l’enregistrement terminé, appuyez sur la touche indiquée (souvent # ) pour confirmer et sauvegarder votre nouveau message.



Changer la messagerie vocale sur un iPhone est un processus simple qui peut être fait directement depuis l’appareil. Voici les étapes pour modifier votre message d’accueil et configurer votre messagerie vocale sur iOS.

Configurer ou changer le message d’accueil

Une fois que vous avez accédé à la messagerie vocale, vous pouvez configurer ou modifier votre message d’accueil en suivant ces étapes :

Accéder à l’option de message d’accueil : Accéder à l’application Téléphone Dans l’onglet Messagerie en bas à droite, trouver Annonce en haut à gauche de l’écran.



Enregistrer un nouveau message : Vous aurez deux options : Défaut et Personnalisé . Appuyez sur Personnalisé pour enregistrer votre propre message d’accueil. Appuyez sur Enregistrer pour commencer l’enregistrement de votre nouveau message d’accueil après le bip sonore. Parlez clairement et enregistrez votre message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Arrêter .



Voici les étapes pour accéder à votre messagerie vocale et modifier le message d’accueil sur un appareil Android.

Modifier le message d’accueil

Accéder à l’option de message d’accueil : Une fois que vous avez appelé votre messagerie en faisant un appui long sur la touche 1 , écoutez les options disponibles et sélectionnez celle qui permet de changer le message d’accueil. Cela est souvent indiqué comme “changer le message d’accueil” ou “personnaliser le message d’accueil”.



Enregistrer un nouveau message : Sélectionnez l’option pour enregistrer un nouveau message d’accueil. Attendez le bip sonore, puis parlez clairement pour enregistrer votre message. Une fois l’enregistrement terminé, suivez les instructions pour confirmer et sauvegarder votre nouveau message.



🔢 Configurer sa messagerie vocale en fonction de son opérateur ?

SFR

Accédez à votre Espace Client SFR en ligne.

en ligne. Rendez-vous dans le menu Offre et sélectionnez la configuration de votre répondeur pour activer ou changer votre message d’accueil.

Bouygues Telecom

Composez le 660 depuis votre mobile et suivez les instructions.

Free Mobile

Composez le 666 depuis votre mobile et suivez les instructions.

Orange

Composez le 888 depuis votre mobile et suivez les instructions.

Consulter votre messagerie vocale vous permet de ne jamais manquer un message important. Les méthodes varient en fonction du type de téléphone et de l’opérateur. Voici comment accéder à votre messagerie.

Téléphone fixe

Composez le 3103 depuis votre ligne fixe.

depuis votre ligne fixe. Suivez les instructions vocales pour écouter vos messages. Vous serez informé du nombre de nouveaux messages et vous pourrez les écouter dans l’ordre chronologique.

Téléphone mobile

iPhone :

Ouvrez l’application Téléphone .

. Appuyez sur l’onglet Messagerie en bas à droite de l’écran.

en bas à droite de l’écran. Vous verrez une liste de vos messages vocaux que vous pouvez sélectionner et écouter.

Vous pouvez aussi faire un appui long sur la touche 1 de votre pavé numérique pour appeler votre messagerie.

Android :

Ouvrez l’application Téléphone .

. Faites un appui long sur la touche 1 du pavé numérique pour appeler directement votre messagerie vocale ou bien cliquer sur l’onglet Messagerie pour voir la liste de vos messages vocaux.

Par opérateurs

Même s’il est possible d’accéder à sa messagerie vocale directement via l’application Téléphone, chaque opérateur à également un numéro qu’il est possible d’appeler pour consulter ses messages, voyons desquels il s’agit pour SFR, Bouygues Telecom, Free et Orange :

SFR : Composez le 123 depuis votre mobile.



Bouygues Telecom : Composez le 660 depuis votre mobile.



Free : Composez le 666 depuis votre mobile.



Orange Mobile : Composez le 888 depuis votre mobile.



🎙️ Exemple de messages vocaux

Créer un message vocal efficace et approprié est essentiel pour assurer une communication claire, surtout si vous êtes un professionnel. Voici deux exemples génériques de messages, un pour un usage personnel et un pour un usage professionnel.

Message vocal pour un particulier

“Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de [Votre Prénom]. Je suis actuellement indisponible. Merci de me laisser un message avec votre nom et votre numéro de téléphone, et je vous rappellerai dès que possible.”

Message vocal pour un professionnel

“Bonjour, vous avez joint [Votre Nom] de [Nom de l’Entreprise]. Je suis actuellement [en réunion, en déplacement, en vacances]. Merci de laisser un message avec vos coordonnées et l’objet de votre appel. Je vous contacterai dès que possible. Pour toute urgence, vous pouvez joindre notre standard au [Numéro de téléphone alternatif]. Merci et à bientôt.”

