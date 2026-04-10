Arnaque au répondeur : comment la repérer et éviter la catastrophe

Méfiez-vous des messages vocaux qui auraient été envoyés par votre opérateur téléphonique. Des escrocs se font passer pour Orange, Bouygues et consorts pour dérober vos données personnelles.

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Vous pouvez vous faire piéger par des messages vocaux qui vous incitent habilement à rappeler un numéro frauduleux. C’est le principe de l’arnaque au répondeur. Voici comment reconnaître cette technique de vishing qui peut vous valoir bien des ennuis. Vous venez de recevoir un appel manqué et un message vocal émanant soi-disant de votre opérateur téléphonique (Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, etc.).

Sur votre répondeur, une personne tente de vous effrayer en assurant que votre ligne va être coupée pour un usage suspect. Et de vous inciter à composer le 5 pour pouvoir régulariser votre situation avec un conseiller. Cette manipulation permet de rappeler automatiquement le correspondant. Une technique insidieuse, conçue pour détourner votre attention du numéro, lequel est un indice probant dans ce type d’arnaque.

#Cybersécurité 🛡️ Vous avez reçu un message vocal alarmant vous demandant de rappeler en urgence ? Attention, il s’agit très souvent d’une arnaque au répondeur visant à voler vos données personnelles. ❌ On vous explique comment repérer le piège 👇 — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) March 25, 2026

L’arnaque au répondeur : quand les malfrats se font passer pour votre opérateur téléphonique

En appuyant sur 5, la victime ne réalise pas qu’elle est en train de rappeler un numéro frauduleux qui peut d’ailleurs être surtaxé. C’est là que le piège commence à se refermer. Au bout du fil, un cybercriminel se fait passer pour un conseiller de son opérateur téléphonique. Pour asseoir sa crédibilité, l’escroc n’hésite pas à citer des informations exactes (nom, prénom, date de naissance, etc.), souvent obtenues via des fuites de données.

Il cherche ensuite à soutirer des informations sensibles, comme des identifiants, des mots de passe, des codes de validation reçus par SMS, ou encore des coordonnées bancaires. Dans certains cas, il peut aussi inciter la cible à effectuer elle-même des opérations, comme un virement ou l’installation d’une application frauduleuse, sous prétexte de sécuriser sa ligne.

Pour rappel, aucun opérateur ne vous demandera d’informations sensibles par téléphone. Par mesure de précaution, ne rappelez jamais un numéro suspect. Si vous avez un doute après avoir reçu un message, privilégiez toujours une vérification directe via l’application officielle, votre espace en ligne ou le service client (via son numéro officiel).

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Gardez à l’esprit que l’arnaque au répondeur ne se limite pas aux opérateurs téléphoniques. Les escrocs peuvent aussi se faire passer pour des banques, des livreurs, des administrations ou encore des services auxquels vous êtes abonné.

Si vous avez transmis des informations à un escroc, signalez l’incident à votre opérateur, contactez votre banque pour sécuriser vos comptes, modifiez immédiatement vos mots de passe et surveillez toute activité inhabituelle.