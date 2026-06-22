Panne sur X : le réseau social ne répond plus

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Le réseau social X est frappé par une panne ce lundi 22 juin. Un pic de signalements a été observé sur la plateforme DownDetector au cours de l’après-midi, confirmant l’avarie qui touche de nombreux internautes. Plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion ou encore des pages d’accueil qui refusent de se charger.

En tentant d’actualiser la timeline, nous avons été confrontés au message suivant : “Une erreur s’est produite. Essayez de recharger la page”.

Le réseau social X, ex-Twitter, est victime d’une panne

Sur sa page de statut, X indique que l’ensemble de ses systèmes est opérationnel. Le problème est-il déjà réglé ? Les équipes sont-elles sur le pont ? En l’absence de communication officielle, les utilisateurs devront faire preuve de patience. Espérons pour eux que la panne soit seulement passagère.