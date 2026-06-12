Panne Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger : les utilisateurs signalent de fortes perturbations

David Douïeb
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Ce vendredi après-midi, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp ou encore Discord sont brusquement tombés en panne. Les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter ou à envoyer des messages.

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Plusieurs messageries et réseaux sociaux populaires rencontrent de gros dysfonctionnements ce vendredi après-midi, affectant de nombreuses personnes à travers le monde. Les premiers signalements sur Down Detector sont apparus pour Facebook aux alentours de 14h, avec des erreurs à répétition, un fil d’actualité bloqué et des pages devenues inaccessibles.

Image 1 : Panne Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger : les utilisateurs signalent de fortes perturbations

Les services Meta et Discord victimes d’une panne d’ampleur

Dans la foulée, la panne s’est étendue à Instagram, qui souffre de problèmes similaires. Messenger est aussi touché, certains utilisateurs signalant une impossibilité totale de se connecter, d’envoyer des messages ou d’accéder aux conversations. Sur WhatsApp, les envois de messages sont aussi largement perturbés, voire impossibles. Toutes ces plateformes appartiennent à Meta, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une problème affectant l’infrastructure du groupe.

Image 2 : Panne Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger : les utilisateurs signalent de fortes perturbations
Message d’erreur sur la page d’accueil d’Instagram © Tom’s Guide

“Nous sommes conscients que des personnes rencontrent actuellement des difficultés pour accéder à nos services. Nous travaillons à résoudre le problème”, a indiqué Andy Stone, en charge de la communication pour Meta.

Dans le même temps, Discord, qui n’appartient pas à Meta, connaît aussi des dysfonctionnements similaires. Difficile de dire pour le moment si les incidents sont liés.

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David Douïeb
David Douïeb

Fasciné par l’impact sociétal des nouvelles technologies, je m'efforce d’en démêler les ficelles pour les…

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