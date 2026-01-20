Un million de dollars pour l’article le plus lu sur X

X lance un concours d’écriture à un million de dollars afin d’attirer les créateurs de contenu.

© Unsplash

X accélère son virage éditorial avec une récompense spectaculaire

Autrefois cantonné aux messages brefs et aux échanges instantanés, X tente désormais de redéfinir son identité. Le réseau social ambitionne de devenir un espace de publication à part entière, capable d’accueillir des analyses approfondies et des articles de fond. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de transformer l’attention fugace des utilisateurs en un engagement durable.

Après avoir profondément revu ses modèles d’abonnement et ses mécanismes de rémunération des créateurs, la plateforme passe à l’étape suivante en misant sur l’écrit long. Une initiative récente illustre parfaitement ce virage stratégique.

A lire > Elon Musk veut transformer X en WeChat occidental avec XChat

Une récompense spectaculaire pour les auteurs les plus lus

Le 17 janvier 2026, le compte officiel @XCreators a dévoilé une annonce pour le moins surprenante : X s’engage à verser un million de dollars à l’auteur de l’article ayant généré le plus de vues sur la plateforme durant la période en cours. Une somme exceptionnelle, pensée comme un levier pour attirer et motiver les rédacteurs, les journalistes et les créateurs de contenu.

Sans revendiquer explicitement l’idée d’un prix littéraire, X cherche clairement à créer un rendez-vous symbolique autour de l’écriture. L’objectif affiché est de promouvoir des textes capables d’alimenter le débat public, de décrypter l’actualité et d’influencer les tendances culturelles.

Des critères de sélection précis et restrictifs

L’accès à cette récompense est néanmoins encadré par plusieurs conditions. Les articles doivent être entièrement originaux et dépasser les 1 000 mots. Leur succès sera évalué principalement à partir du nombre d’impressions certifiées dans le fil d’actualité.

Le concours est réservé aux utilisateurs basés aux États-Unis et titulaires d’un abonnement X Premium. La période de participation est volontairement courte, puisque l’opération s’achève à la fin du mois de janvier. De plus, la plateforme indique qu’elle élimine tout contenu haineux, trompeur ou frauduleux, une déclaration qui soulève des questions compte tenu des critiques fréquentes concernant la modération du contenu sur X.

Fidéliser les créateurs et renforcer l’écosystème

Au-delà de la promesse financière, cette initiative répond à un enjeu stratégique majeur. X souhaite inciter les producteurs de contenus à publier directement sur la plateforme, plutôt que de rediriger leur audience vers des sites externes.

En encourageant l’utilisation d’articles en interne, le réseau social vise à augmenter la durée de connexion des utilisateurs tout en renforçant l’attractivité de son offre Premium. Ce virage vers le long format pourrait également servir les ambitions de xAI, la multiplication de contenus détaillés constituant une ressource précieuse pour l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle.

Cette opération marque en tout cas une étape importante dans la transformation éditoriale de X et dans sa volonté de se positionner comme une plateforme de publication à part entière.

Source : Siecle Digital