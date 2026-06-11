WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur ces iPhone et iPad si vous ne faites pas la mise à jour

À partir du 30 novembre 2026, l’application exigera iOS 15.5 et iPadOS 15.5 au minimum. Voici les appareils concernés.

WhatsApp exigera iOS 15.5 et iPadOS 15.5 au minimum à partir du 30 novembre 2026. Les utilisateurs d’iPhone 6s, 7, SE 1ère génération, iPad Air 2 et iPad mini 4 doivent mettre à jour leur appareil pour conserver l’accès à l’application. © Shutterstock

Si vous utilisez encore un iPhone ou un iPad un peu ancien, vérifiez dès maintenant la version d’iOS installée. Meta vient d’annoncer que WhatsApp exigera au minimum iOS 15.5 et iPadOS 15.5 à compter du 30 novembre 2026. Les appareils qui ne seront pas à jour perdront l’accès à l’application.

Quels appareils sont concernés ?

La bonne nouvelle : tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 15.1 (l’exigence actuelle) peuvent aussi faire tourner iOS 15.5. Aucun appareil supplémentaire n’est donc exclu par rapport à l’an dernier, quand WhatsApp avait abandonné l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus.

En revanche, les appareils bloqués sur les dernières versions d’iOS 15 doivent impérativement être mis à jour vers iOS 15.8.8 (ou iPadOS 15.8.8) pour continuer à utiliser WhatsApp après le 30 novembre. Sont concernés :

iPhone 6s et 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone 7 et 7 Plus

iPad Air 2

iPad mini 4

Si vous ou un proche utilisez l’un de ces appareils, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et installez la dernière version disponible.

Pourquoi ces changements ?

Meta procède chaque année à une révision des systèmes d’exploitation pris en charge par WhatsApp. L’entreprise explique dans sa FAQ que les appareils les plus anciens « pourraient ne pas disposer des dernières mises à jour de sécurité ou des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de WhatsApp ».

L’annonce est faite plusieurs mois à l’avance pour laisser le temps aux utilisateurs de se préparer. Les utilisateurs d’appareils plus récents (iPhone 8 et ultérieurs, iPad 5e génération et ultérieurs) ne sont pas affectés : ces modèles sont compatibles avec iOS 16 et au-delà, et ne risquent pas de perdre l’accès à WhatsApp.